Επίθεση στη Δύση και ιδιαίτερα στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς εξαπέλυσε ο Ραμζάν Καντίροφ με αφορμή την παράδοση των τεθωρακισμένων γερμανικής κατασκευής Leopard 2 στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προπαγανδιστικού προγράμματος «60 Minutes» ο τσετσένος σύμμαχος του Πούτιν, απείλησε με επιστροφή των ρωσικών στρατευμάτων στην… ανατολική Γερμανία και με κατάκτηση της Πολωνίας.

«Αυτός ο Σολτς επισκέφθηκε τον πρόεδρό μας. Ήταν επιδέξιος και μαλακός σαν πάντα και τώρα ανεβαίνει στο βήμα και κάνει τέτοιες εχθρικές δηλώσεις για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά και όπως είπε πρέπει να «φάει μία στη μούρη για να συνέλθει».

Ακόμα συμπλήρωσε πως η απόσυρση των σοβιετικών στρατευμάτων το 1990 από την ανατολική Γερμανία ήταν λάθος και απείλησε πως η Ρωσία πρέπει να επιστρέψει στην περιοχή της, απειλώντας ουσιαστικά με εισβολή.

«Η απόσυρση των στρατευμάτων από εκεί (Ανατολική Γερμανία) ήταν λάθος. Οι Γερμανοί πρέπει να τιμωρηθούν ως προδότες και έτσι να καταλάβουν τη θέση τους. Πρέπει να επιστρέψουμε, είναι η περιοχή μας», υπογράμμισε.

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί και αναφέρθηκε στο πώς θα συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Η νίκη για εμένα είναι καταστρέψουμε τη συμμορία με αρχηγό τον Ζελένσκι που πυροβολεί στην περιοχή μας και σκοτώνει τους πολίτες μας».

«Ο πρώτος ένοχος είναι ο Ζελένσκι και εκείνοι που του έδωσαν την εντολή, η Δύση και η συμμορία του ΝΑΤΟ», είπε ακόμα και αναφέρθηκε στους στόχους της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Πρέπει να κάνουμε ένα πρόσθετο δημοψήφισμα στην Ουκρανία, να διεξάγουμε εκλογές, να εκλέξουμε πρόεδρο και να δημιουργήσουμε σχέσεις σαν συμμαχικά κράτη. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ρίξουμε μία μπουνιά στο πρόσωπο αυτών που ουρλιάζουν», είπε ακόμα.

« Η Γερμανία που στέλνει τανκς, είτε θέλει είτε δεν θέλει ο Σολτς. Η Πολωνία που φωνάζει σαν κόκορας μέρα και νύχτα», συμπλήρωσε.

Kadyrov sees victory as occupation of all of Ukraine. He also wants to punish Germany and Poland.

In fact, Kadyrov is a yap who warmly settled down on 🇷🇺budget subsidies and is kept in power by fear: torture, kidnappings and murders pic.twitter.com/9QVK9IefpU

— TheKremlinYap (@TheKremlinYap) February 14, 2023