Ο Tom Holland έτοιμος να χορέψει στα παπούτσια του Fred Astaire

Τα νέα πως ο Tom Holland πρόκειται να υποδυθεί τον Fred Astaire δεν τα λες και ολόφρεσκα, μιας και ο νεαρός Βρετανός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της προώθησης του «Spider-Man: No Way Home» στα τέλη του 2021, είχε αποκαλύψει ότι του είχε ήδη προταθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια νέα ταινία για τον εμβληματικό χορευτή, η οποία βρισκόταν στα σκαριά. Εκείνη την εποχή, ο Holland δεν είχε διαβάσει καν σενάριο.

Τώρα, ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το πρότζεκτ απέκτησε σκηνοθέτη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Paul King, γνωστό για τις ταινίες «Paddington». Ο King έχει ήδη υπογράψει για τη σκηνοθεσία της ταινίας για τον Astaire, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ του νεαρού Fred και της αδελφής του Adele. Μαζί, οι δυο τους συμμετείχαν σε ένα νούμερο βαριετέ τη δεκαετία του ’20, μέχρι που η Adele εγκατέλειψε το χορό όταν παντρεύτηκε, αφήνοντας τον Fred ολομόναχο… για να γίνει διάσημος χορευτής και είδωλο της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Promoting #SpiderManNoWayHome in London, Tom Holland says he’ll play Fred Astaire in a film and discusses his future as Peter Parker. pic.twitter.com/iEhujKhFqw

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 5, 2021