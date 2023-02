Συνεχίζονται τα «μπαμ» και οι ανταλλαγές στο NBA!

Λίγα 24ωρα μετά το μεγάλο trade με τον Κάιρι Ίρβινγκ που κατέληξε στους Μάβερικς, οι Μπρούκλιν Νετς «έστειλαν» σε άλλες πολιτείες και τον Κέβιν Ντουράντ, καθώς ο 34χρονος σούπερ σταρ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς!

Έτσι οι «ήλιοι» δημιουργούν μια απίθανη τριάδα, καθώς ο KD θα βρει στο Φοίνιξ τους Μπούκερ και Κρις Πολ, με τους Σανς να πηγαίνουν πλέον… φουλ για πρωτάθλημα. Αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν οι Μάικαλ Μπρίτζες, Καμ Τζόνσον και Τζέι Κράουντερ, με τους Νετς να παίρνουν και 4 pick πρώτου γύρου και ένα pick swap, αλλά και τον Τι Τζέι Γουόρεν.

BREAKING: Nets are trading Kevin Durant to the Suns, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/09hd9mbxfa

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2023