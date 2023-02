Καθηλώνουν τα βίντεο στα οποία απεικονίζεται καρέ – καρέ ο τιτάνιος αγώνας των διασωστών για την ανεύρεση εγκλωβισμένων στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός στην Τουρκία και την Βόρεια Συρία.

Ο απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται με τις εκτιμήσεις να είναι αποθαρρυντικές καθώς αναμένεται ακόμη πιο δραματική αύξηση των θυμάτων όσο θα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στα συντρίμμια.

Οι ειδήσεις για φωνές εγκλωβισμένων που καλούν σε βοήθεια και τους συγγενείς να μην μπορούν να τους την προσφέρουν, σοκάρουν, ωστόσο ακόμη και μέσα από τα χαλάσματα υπάρχει ελπίδα.

Δύο παιδάκια εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν ζωντανά μέσα από τα ερείπια στην Τουρκία, όπου οι διασώστες δίνουν τιτάνιο αγώνα για την ανεύρεση επιζώντων.

I NEVER wanted to share this heartbreaking video.

But posting for prayers ONLY for this little baby. 💔

Ya ALLAH PLEASE PLEASE we beg YOU for mercy. Please save us from these trials. 🤲#earthquake #زلزال #deprem #Syria #Turkey #İstanbul #هزة_أرضية #earthquakeinturkey pic.twitter.com/HDw39RLFSd

— Khirad Malick (@KhiradMalick) February 7, 2023