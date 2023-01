Πέθανε η Lisa Loring, η οποία είχε τον ρόλο της Wednesday στο εμβληματικό τηλεοπτικό σόου The Addams Family. Η ηθοποιός πέθανε έπειτα από «ένα μεγάλο εγκεφαλικό», σύμφωνα με το Deadline, σε ηλικία 64 ετών.

Η στενή φίλη της ηθοποιού, Λορ Τζέικομπσον, μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook την είδηση ​​του θανάτου της στις 28 Ιανουαρίου.

«Με μεγάλη λύπη αναφέρω τον θάνατο της φίλης μας, Lisa Loring. Πριν από 4 ημέρες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό που προκλήθηκε από το κάπνισμα και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Ήταν σε υποστήριξη ζωής για 3 ημέρες. Χθες, η οικογένειά της πήρε τη δύσκολη απόφαση να κλείσει τα μηχανήματα και έφυγε χθες το βράδυ», ανέφερε η Τζέικομπσον στην ανάρτηση στα social media.

«Είναι ενσωματωμένη στην ποπ κουλτούρα και στις καρδιές μας πάντα ως Wednesday Addams. Όμορφη, ευγενική, μια στοργική μητέρα, η κληρονομιά της Λίζας στον κόσμο της διασκέδασης είναι τεράστια. Και η κληρονομιά για την οικογένεια και τους φίλους της – ένας πλούτος χιούμορ, στοργής και αγάπης θα μείνει στις αναμνήσεις μας. RIP, Λίζα. Ανάθεμα, κορίτσι… ήσουν πολύ διασκεδαστική» πρόσθεσε.

Η δουλειά της Loring ως Wednesday Addams είχε πρόσφατα αναζωπυρωθεί μετά την ερμηνεία της Jenna Ortega στη σειρά του Netflix. Όπως είχε αναφέρει η Ortega η έμπνευση για τον χορό που έγινε viral ήταν από την Loring.





Η Loring ήταν η αυθεντική Wednesday στην πρώτη ζωντανή μεταφορά των κινούμενων σχεδίων του Charles Addams στο New Yorker. Η εκπομπή διήρκησε 64 επεισόδια μεταξύ από το 1964 έως το 1966.

Μετά την Οικογένεια Addams, η Loring, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Lisa Ann DeCinces, συνέχισε να εμφανίζεται σε πολλές εκπομπές όπως το The Phyllis Diller Show, The Girl from UNCLE, Fantasy Island, Barnaby Jones και As. the World Turns, όπου είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο ως Cricket Montgomery.

Η ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο της Wednesday το 1977 στην τηλεοπτική ταινία Halloween with the New Addams Family. Η τελευταία της δουλειά ήταν το 2015 με την ταινία Doctor Spine.