Πώς ο Σον Πεν θα ταράξει τα νερά του Φεστιβάλ Βερολίνου

Aν ένα πρόσωπο αναμένεται να ταράξει τα νερά του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου που θα διεξαχθεί από τις 16 ως τις 26 Φεβρουαρίου, αυτό θα είναι ο αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν. Το ντοκιμαντέρ «Superpower», το οποίο σκηνοθέτησε μαζί με τον Άαρον Κάουφμαν, αποτελεί μια προσπάθεια του πολιτικοποιημένου Πεν να απεικονίσει την «μονομαχία» ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το «Superpower» θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού ως special gala ενώ οι ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος της φετινής Μπερλινάλε θα είναι 18. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα 23 / 1 από τους διευθυντές του φεστιβάλ Κάρλο Τσατριάν και Μαριέτε Ρίσενμπεεκ και εκτός άλλων περιλαμβάνει τις ταινίες «Manondrome» (ΗΠΑ/ Αγγλία) του Τζον Τρένγκοβ με τους Τζέσι Αϊζενμπεργκ, Εντριαν Μπρόντι, «Blackberry» (Καναδάς) του Ματ Τζόνσον με τους Τζέι Μπαρουσέλ, Κάρι Ελγουες (καταπιάνεται με την άνοδο και την πτώση της εταιρίας smartphones του τίτλου) το «Past lives» (ΗΠΑ) της Σελίν Σονγκ (μια από τις εκπλήξεις του τελευταίου φεστιβάλ του Σάντανς) και «Limbo» (Αυστραλία) σε σκηνοθεσία Ιβαν Σεν.

Εντεκα από τις ταινίες που διεκδικούν την Χρυσή Αρκτο εχουν σκηνοθετησει δημιουργοί οι οποίοι έχουν βρεθεί στο παρελθόν στη Μπερλινάλε και οκτώ από αυτούς έχουν περάσει ξανά από το διαγωνιστικό πρόγραμμα: ανάμεσά τους ο βετεράνος Γάλλος Φιλίπ Γκαρέλ (πατέρας του ηθοποιού Λουί Γκαρέλ) που παρουσιάζει το «The Plough», ο Γερμανός Κρίστιαν Πέτσολντ με το «Afire» και ο Αυστραλός Ρολφ Ντε Χέερ με το «The survival of kindness». Tρεις από τις συμμετοχές στο διαγωνισμό είναι από πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες όπως ο Ιταλός Τζιάκομο Αμπρουτσέζε που παρουσιάζει την ταινία «Disco Boy».

Η αυλαία της διοργάνωσης θα σηκωθεί με την προβολή της τελευταίας ταινίας της Ρεμπέκα Μίλερ (κόρης του θεατρικού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ) «She came to me», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Μαρίσα Τομέι και Μπράιαν Ντ’ Αρσί. Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής θα είναι η αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ και τιμώμενο πρόσωπο με μια ειδική Χρυσή Αρκτο ο Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.

18 ταινίες για την Χρυσή Αρκτο

“20,000 Species of Bees”, Eστιμπαλίζ Ουρεσόλα Σολαγουρέν – Ισπανία

“The Shadowless Tower”, Ζανγκ Λου (Κίνα)

“Till the End of the Night”, Κρίστοφερ Χοχάουσλερ (Γερμανία)

“BlackBerry”, Ματ Τζόνσον (Καναδάς)

“Disco Boy”, Τζιάκομο Αμπρουτσέζε (Γαλλία/Ιταλία/Πολωνία/Βέλγιο)

“The Plough”, Φιλίπ Γκαρέλ (Γαλλία/ Ελβετία)

“Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert”, Μαργκαρέτε Φον Τρότα (Γερμανία/ Ελβετία/Αυστρία/ Λουξεμβούργο)

“Someday We’ll Tell Each Other Everything”. Εμιλι Ατέφ (Γερμανία)

“Limbo”, Ιβαν Σεν (Aυστραλία)

“Bad Living”, Ζοάο Κανίζο (Πορτογαλία/ Γαλλία)

“Manodrome”, Τζον Τρένγκοβ (Αγγλία/ ΗΠΑ)

“Music”, Aνγκελα Σάνελετς (Γερμανία/ Γαλλία/ Σερβία)

“Past Lives”, Σελίν Σονγκ (ΗΠΑ)

“Afire”, Κρίστιαν Πέτζολντ (Γερμανία)

“On the Adamant”, Νικολά Φιλιμπέρ (Γαλλία/ Ιαπωνία)

“The Survival of Kindness”, Ρολφ Ντε Χέερ (Aυστραλία)

“Suzume”, Μακότο Σιν Και (Ιαπωνία)

“Totem”, Λίλα Εϊλες (Mεξικό/ Δανία/ Γαλλία)