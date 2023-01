Στη φυλακή ο Ντάνι Άλβες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης για την οποία κατηγορείται ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Ντάνι Άλβες, με τον εισαγγελέα να αποφασίζει την φυλάκισή του και μάλιστα χωρίς εγγύηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε συλληφθεί από την ισπανική αστυνομία, μετά από έρευνα για καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας ότι ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα την άγγιξε κάτω από τα εσώρουχά της χωρίς τη συγκατάθεσή της, όταν ήταν με φίλους σ’ ένα νυχτερινό κέντρο στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο δικαστήριο, εκεί όπου η Εισαγγελία ζήτησε τη φυλάκισή του. Ο ίδιος ο Άλβες αρνείται τις κατηγορίες, αλλά οι αρχές συγκέντρωσαν αρκετά στοιχεία ώστε να διαταχθεί η σύλληψη του και να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

❗Dani Alves has been sentenced to prison without bail by the judge. He will be transferred to jail in a few minutes.

