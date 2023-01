Αεροσκάφος Boeing 737-838 με εκατό και πλέον επιβαίνοντες, που εκτελούσε την πτήση QF144 από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας κι εξέπεμψε νωρίτερα σήμα κινδύνου, εξαιτίας βλάβης στον έναν από τους δύο κινητήρες του, προσγειώθηκε με ασφάλεια,.

Την είδηση επιβεβαιώνουν εξειδικευμένοι ιστότοποι όπως ο Flightradar 24 και ο FlightAware, κάτι που πιστοποιούν πλάνα του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου 9 News.

Νωρίτερα, 12 οχήματα της Πυροσβεστικής και αρκετά ασθενοφόρα τέθηκαν σε ετοιμότητα για να επέμβουν εάν χρειαζόταν στο αεροδρόμιο.

A mid-air emergency over the Tasman Sea, has sparked a full response this afternoon at Sydney Airport. Qantas flight QF 144 issued a mayday call when an engine on the Boeing 737 malfunctioned | @alicemhogg pic.twitter.com/N7NMNywxvb

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) January 18, 2023