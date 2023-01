Ήταν φυγάς από το καλοκαίρι του 1993. Κινούνταν και λειτουργούσε σαν «φάντασμα» κάνοντας πλάκα με τους αστυνομικούς που τους ξεγλιστρούσε σαν χέλι.

Όλα αυτά μέχρι σήμερα. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, συνελήφθη!

Ο Μεσίνα Ντενάρο που φέρεται να ήταν ο αρχηγός της Κόζα Νόστρα βρίσκεται εδώ και κάποιες ώρες τα χέρια των ιταλικών αρχών, όπως επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο άνδρας νοσηλευόταν στην ιδιωτική κλινική «Maddalena» στο Παλέρμο.

Ο Μεσίνα Ντενάρο είχε πάει στην ιδιωτική κλινική όπου συνελήφθη «για να υποβληθεί σε θεραπεία».

«Σήμερα, 16 Ιανουαρίου, οι Καραμπινιέροι (…) συνέλαβαν τον φυγά Ματέο Μεσίνα Ντενάρο μέσα σε μια υγειονομική δομή του Παλέρμο, στην οποία είχε μεταβεί για κλινικές θεραπείες», ανακοίνωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AGI ο στρατηγός των Καραμπινιέρων (Χωροφυλακή) Πασκουάλε Αντζελοσάντο.

Έχει καταδικασθεί ερήμην σε ισόβια για το ρόλο του στους φόνους των εισαγγελέων κατά της μαφίας Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο το 1992.

Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί την επόμενη χρονιά στη Φλωρεντία, τη Ρώμη και το Μιλάνο και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 10 ανθρώπους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο 2022 ότι ο Μεσίνα Ντενάρο εξακολουθούσε να είναι σε θέση να εκδίδει διαταγές για τις επιχειρήσεις της μαφίας στην περιοχή γύρω από την πόλη Τραπάνι της δυτικής Σικελίας, το περιφερειακό οχυρό του, παρά το γεγονός ότι παρέμενε για χρόνια εξαφανισμένος.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τράπανι, ο Ντενάρο είχε μάθει ήδη στα 14 του να πυροβολεί με περίστροφο και σχεδόν από έφηβος εισχώρησε στους κόλπους της Μαφίας.

Ο Ντενάρο, έχει και το προσωνύμιο «Ντιαμπολίκ», από έναν παλιό ήρωα των κόμικς, υπήρξε αρχικά το «μεγάλο αφεντικό» στο Τράπανι της δυτικής Σικελίας.

Ήταν επίσης γνωστός κάποτε ως «Playboy Boss», διότι του άρεσαν τα γρήγορα αυτοκίνητα, οι γυναίκες και τα χρυσά ρολόγια.

«Μεγάλη νίκη για το κράτος που δείχνει ότι δεν τα παρατάει ενώπιον της μαφίας», σχολιάζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι την είδηση ​​της σύλληψης του Ιταλού μαφιόζου. «Την επομένη της επετείου της σύλληψης του Totò Riina, ένας άλλος επικεφαλής του οργανωμένου εγκλήματος οδηγείται στη δικαιοσύνη. Οι θερμότερες ευχαριστίες μου, μαζί με αυτές ολόκληρης της κυβέρνησης, απευθύνονται στις αστυνομικές δυνάμεις, και ειδικότερα στην ομάδα των Ros των Carabinieri, στον Εθνικό Εισαγγελέα κατά της Μαφίας και στην Εισαγγελία του Παλέρμο για τη σύλληψη του πιο σημαντικού εκπροσώπου της μαφίας έγκλημα».

Τέλος η Μελόνι διαβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος της μαφίας θα συνεχιστεί ακούραστα.

Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK

«Συγχαρητήρια στην αστυνομία, το δικαστικό σώμα και τους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά, σιωπηλά, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο.

Arrestato Matteo Messina Denaro!

Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia.

Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!@Viminale @minGiustizia

@_Carabinieri_

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 16, 2023