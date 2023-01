Πέντε επιπλέον σελίδες απόρρητων εγγράφων ανακαλύφθηκαν σε δωμάτιο δίπλα στο γκαράζ της οικογενειακής κατοικίας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, έκανε σήμερα γνωστό ο Λευκός Οίκος.

Τα έγγραφα που χρονολογούνται από την περίοδο της αντιπροεδρίας του Τζο Μπάιντεν επί κυβερνήσεως του Μπαράκ Ομπάμα βρέθηκαν μετά την έλευση επί τόπου το βράδυ της Πέμπτης του νομικού συμβούλου της προεδρίας Ρίτσαρντ Σάουμπερ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιδίου.

Οι πέντε σελίδες προστίθενται στους υπόλοιπους φακέλους που βρέθηκαν στην ιδιωτική κατοικία, την ύπαρξη των οποίων ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστή την Πέμπτη, καθώς και σε άλλα απόρρητα έγγραφα που βρέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο σε γραφείο στην Ουάσινγκτον.

