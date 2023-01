Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν – μεταξύ των οποίων έξι παιδιά – από ρωσική πυραυλική επίθεση σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία.

«Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι έξι παιδιά. Όλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνισένκο.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μια εννιαόροφη πολυκατοικία, μέρος της οποίας έχει καταρρεύσει.

January 14. A russian missile hit this apartment building in Dnipro. The new commander of the «special military operation» general-terrorist gerasimov is probably gearing up to decorate himself with another award.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/ntzd4PiRER

