Η νέα υποπαραλλαγή ΧΒΒ.1.5 (γνωστή ανεπίσημα ως «Kraken», όπως το μυθικό θαλάσσιο τέρας της Νορβηγίας) που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ μεταδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον έχει καταγραφεί σε 29 χώρες.

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας υποπαραλλαγής είναι ακριβώς το γεγονός ότι είναι πιο μεταδοτική από τα υπόλοιπα στελέχη που κυκλοφορούν, ενώ υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης διαφυγής από τα αντισώματα που προσφέρει ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού και η φυσική νόσος, καθώς και από τα μονοκλωνικά αντισώματα που χορηγούνται ως θεραπείες.

Η νέα απειλή του κορωνοϊού ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στις στις 22 του περασμένου Οκτώβρη στη Νέα Υόρκη ενώ γρήγορα «διέσχισε» τον Ατλαντικό. Σήμερα είναι πιθανώς να κυκλοφορεί σε περισσότερες χώρες από αυτές που έχει καταγραφεί. Το Time Lapse που βγήκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την εκρηκτική εξάπλωσή του νέου στελέχους.

