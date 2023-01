Ουκρανία: Στιγμές τρόμου για Γάλλο ρεπόρτερ από έκρηξη πίσω του on camera

Στιγμές τρόμου έζησε ένας Γάλλος ρεπόρτερ στην Ουκρανία όταν, την ώρα που περίμενε να βγει ζωντανά σε εκπομπή, σημειώθηκε πίσω του μια μεγάλη έκρηξη που φέρεται να προκλήθηκε από πύραυλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, το περιστατικό συνέβη στο Κραματόρσκ.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

