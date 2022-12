Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο και σε όλες τις ουκρανικές περιφέρειες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ο συναγερμός μπορεί να κηρύχθηκε αφού ρωσικά αεριωθούμενα απογειώθηκαν στη Λευκορωσία. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

Νέα ρωσική επίθεση στη Χερσώνα – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 58 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στη Χερσώνα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, καταγγέλλοντας μια αδικαιολόγητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη αυτήν που ανακατέλαβαν πρόσφατα οι Ουκρανοί, μετά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα, σπασμένα τζάμια και πτώματα στους δρόμους.

This is not sensitive content – it’s the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It’s terror, it’s killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom

