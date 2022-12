Ευχετήριο μήνυμα προς όσους ασπάζονται τη χριστιανική πίστη έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων.

«Σύμφωνα με τις αξίες του πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε, θεωρούμε την ύπαρξη διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών ως πλούτο. Αυτή η κατανόηση, η οποία αποτελεί τη βάση της ειρήνης και της ασφάλειας, της ενότητας και της αλληλεγγύης του έθνους μας, είναι η σημαντικότερη δύναμή μας που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε μαζί ειρηνικά στο μέλλον» αναφέρει ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και προσθέτει:

» Εύχομαι οι χριστουγεννιάτικες γιορτές που γιορτάζουν οι χριστιανοί πολίτες μας σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κλίματος αλληλεγγύης. Με αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου, συγχαίρω για άλλη μια φορά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές όλου του χριστιανικού κόσμου, ιδιαίτερα των χριστιανών πολιτών μας, και τους εύχομαι καλή δύναμη».

President @RTErdogan’s Message on Christmas:

“I hope that the Christmas, which our Christian citizens celebrate in accordance with their faith, will further reinforce the climate of solidarity.” pic.twitter.com/2oB8ZnKB59

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 24, 2022