Stay in Athens 2022: Γερμανοί και Αυστριακοί «ψήφισαν» Αθήνα φέτος το φθινόπωρο

Μέχρι πρόσφατα, η Αθήνα ήταν για τους τουρίστες κάτι ελάχιστα παραπάνω από μια ενδιάμεση στάση. Μεταξύ της αποβίβασης τους από το αεροπλάνο και της εκ νέου επιβίβασης σε κάποιο πλοίο της γραμμής για τη Σαντορίνη, τη Μύκονο ή κάποιο άλλο κυκλαδίτικο νησί, οι τουρίστες που έρχονταν στη χώρα μας επέλεγαν την πρωτεύουσα για μια-δυο ημέρες διαμονής, όσο δηλαδή ήταν αναγκαίο για την επιβεβλημένη ξενάγηση στην Ακρόπολη και την περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και τα βασικά αξιοθέατα.

Πλέον, χάρη στις προσπάθειες της τουριστικής αγοράς και σε πρωτοβουλίες όπως το «Stay in Athens», η Αθήνα κατακτά τη θέση που της αξίζει στο χάρτη με τις ιδανικές πόλεις για city-break, ως αυτόνομος προορισμός. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Stay in Athens» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το 2022 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καταφέρνοντας να ενισχύσει τον αριθμό των τουριστών από τη Γερμανία και την Αυστρία που επισκέφτηκαν την ελληνική πρωτεύουσα, μετά από την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Ως μια πρωτοβουλία της Mastercard και του Δήμου Αθηναίων, στην οποία φέτος συμμετείχε και η AEGEAN, το «Stay in Athens» παρείχε σημαντικά προνόμια σε κατόχους καρτών Mastercard® που έκλεισαν το ταξίδι τους στην Αθήνα, μέσω της πλατφόρμας www.stay-in-athens.gr/, στο διάστημα από την 5η Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου.

Για το 2022, το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε επισκέπτες από τη Γερμανία και την Αυστρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προνομιακές τιμές για τη διαμονή τους σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Αθήνας και έκπτωση 30% στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της AEGEAN, για κρατήσεις στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και τις 27 Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες αποκτούσαν πρόσβαση σε πολιτιστικές εμπειρίες ειδικά διαμορφωμένες για το «Stay in Athens», όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «In touch with the Cycladic Culture», μια θεματική περιήγηση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του 2022.

Το «Stay in Athens», το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του «This is Athens», του επίσημου τουριστικού οδηγού της Αθήνας και βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να συμβάλει στις προσπάθειες επέκτασης της τουριστικής περιόδου της Αθήνας. Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού, ένα βασικό πρόβλημα που προσπαθεί να αμβλύνει η τουριστική αγορά, επηρεάζει και την ελληνική πρωτεύουσα. Παρότι αποτελεί μια πόλη που έχει να προσφέρει ποικιλία εμπειριών στους ταξιδιώτες όλο τον χρόνο, όπως ακριβώς και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που επιλέγονται για city-break, η επίσκεψη στην Αθήνα συνήθως συνδυαζόταν με το ταξίδι σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η επισκέψιμότητά της να κινείται καθοδικά μετά το πέρας της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Σταδιακά, ωστόσο, η Αθήνα εξελίσσεται σε αυτόνομο προορισμό και οι τουρίστες ανακαλύπτουν τα όσα έχει να προσφέρει και εκτός καλοκαιριού. Παγκοσμίου βεληνεκούς αξιοθέατα, μοναδική γαστρονομία, ζωντάνια και ποικιλομορφία σε κάθε γωνιά της πόλης περιμένουν τον επισκέπτη να τα ανακαλύψει, ειδικά στις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που προσφέρει το ελληνικό φθινόπωρο.

Το «Stay in Athens» συνέβαλε και φέτος σημαντικά σε αυτή τη μετάβαση, τοποθετώντας την Αθήνα στις επιλογές των τουριστών που αναζητούν επιλογές για φθινοπωρινό city-break και δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα όσα έχει να προσφέρει η ελληνική πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας παράλληλα ειδικά προνόμια.