Η ηθοποιός, η οποία πέθανε σε ηλικία 71 ετών τη Δευτέρα μετά από πρόσφατη διάγνωση καρκίνου, πρωταγωνίστησε με τον Τζον Τραβόλτα στην επιτυχημένη ταινία Look Who’s Talking του 1989, καθώς και σε δύο συνέχειες: Look Who’s Talking Too (1990) και Look Who’s Talking Now (1993).

Το 2018, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Celebrity Big Brother της Βρετανίας η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «φίλησε τον Τραβόλτα» και επιπλέον ότι «παραλίγο να το σκάσει και να τον παντρευτεί».

«Τον αγαπούσα– τον αγαπώ ακόμα» είχε πει τότε. «Αν δεν ήμουν παντρεμένη, θα πήγαινα και θα τον παντρευόμουν και θα ήμουν μόνιμα σε ένα αεροπλάνο γιατί έχει το δικό του αεροπλάνο».

Πώς ξεκίνησε όλο αυτό;

Το πάθος της για τον ηθοποιό αναπτύχθηκε αφού πρωταγωνίστησαν μαζί στις ταινίες Look Who’s Talking, στις οποίες η Άλει και ο Τραβόλτα, 68 ετών, υποδύονται τους ερωτευμένους Τζέιμς και Μόλι, οι οποίοι συναντιούνται τυχαία όταν η Μόλι πηδάει σε ένα ταξί μετά τον τοκετό.

Η Μόλι σκοπεύει να μεγαλώσει τον γιο της ως ανύπαντρη μητέρα, καθώς πρόσφατα έμαθε ότι ο άντρας με τον οποίο συνέλαβε το μωρό δεν σκοπεύει να μείνει μαζί της, αλλά θα παραμείνει με τη γυναίκα του.

Όμως αυτή και ο οδηγός ταξί, ο Τζέιμς δηλαδή, τον οποίο υποδύεται ο Τραβόλτα, καταλήγουν να ερωτευτούν και να μεγαλώσουν μαζί την οικογένειά τους. Οι τρεις ταινίες καταγράφουν τα σκαμπανεβάσματα του ζευγαριού, ενώ η πρώτη περιλαμβάνει ακόμη και μια σκηνή όπου ο Τζέιμς – ο οποίος τυχαίνει να είναι και πιλότος, όπως και ο Τραβόλτα – ανεβάζει τη Μόλι στο αεροπλάνο του.

Δείτε το βίντεο

Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου

Στην πραγματική ζωή, η Άλεϊ δήλωσε στο Howard Stern το 2013 ότι ποτέ δεν ένιωσε για κανέναν όπως ένιωσε για τον Τραβόλτα, εξηγώντας ότι τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία.

Αλλά παρά το γεγονός ότι ο Τραβόλτα φέρεται να αισθανόταν το ίδιο, δεν προχώρησαν, καθώς η Άλεϊ ήταν παντρεμένη με τον Πάρκερ Στίβενσον εκείνη την εποχή. Οι δυο τους χώρισαν το 1997, ενώ ο Τραβόλτα παντρεύτηκε το 1991 την Κέλι Πρέστον, η οποία πέθανε από καρκίνο του μαστού το 2020.

«Μου πήρε χρόνια για να μην βλέπω τον Τζον ρομαντικά» είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου».

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Άλεϊ αναφέρθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες στο πώς ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της στα τέλη της δεκαετίας του ’80, λέγοντας στο podcast «Dan Wootton Interview» ότι το να μην κοιμηθώ με τον Τραβόλτα ήταν «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ».

«Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα ποτέ γιατί ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του – ήμασταν διασκεδαστικοί και αστείοι μαζί. Δεν ήταν μια σεξουαλική σχέση, γιατί δεν επρόκειτο να απατήσω τον σύζυγό μου».

«Αλλά, ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ χειρότερα από τις σεξουαλικές σχέσεις, από το να απατάς κάποιον με αυτόν τον τρόπο» πρόσθεσε η Άλεϊ. «Θεωρώ αυτό που έκανα ακόμα χειρότερο, γιατί στην πραγματικότητα άφησα τον εαυτό μου να τον ερωτευτεί και να παραμείνει ερωτευμένος μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Δείτε μια συνέντευξή τους στον Τζόνι Κάρσον

Η Κέλι Πρέστον έβαλε τέλος σε αυτό

Η Άλεϊ παραδέχτηκε ότι συνέχισε να φλερτάρει με τον σούπερ σταρ του Grease ακόμα και μετά τον γάμο του με την Πρέστον το 1991 – μέχρι που η ίδια η Πρέστον έβαλε τέλος σε αυτό.

«Η Κέλι ήρθε σε μένα, και ήταν παντρεμένοι τότε, και μου είπε: «Εεε, γιατί φλερτάρεις με τον άντρα μου;». Και κάπως έτσι έπρεπε να πάρω μια απόφαση και αυτό ήταν λίγο πολύ το τέλος».

Τελικά, η Άλεϊ -που έχει δύο παιδιά με τη Στίβενσον, τον γιο Τρου Πάρκερ και την κόρη Λίλι Πάρκερ, ήταν ευτυχής που οι δυο τους δεν έκαναν ποτέ κάτι.

«Ο Τζον και εγώ θα είχαμε καταβροχθίσει ο ένας τον άλλον, επειδή ο Τζον και εγώ μοιάζουμε τόσο πολύ» δήλωσε η ηθοποιός του Veronica’s Closet. «Θα ήταν σαν δύο λαμπερά αστέρια που απλά έσβησαν».

Το τέλος της Άλεϊ

Η Άλεϊ πέθανε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσαν τα παιδιά της στη σελίδα της στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας.

Στην ανακοίνωση του θανάτου της, η Τρου και η Λίλι ξεκίνησαν: «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη, άγρια και αγαπημένη μητέρα μας απεβίωσε μετά από μάχη με τον καρκίνο, που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα».

Και συνέχισαν: «Ήταν περιτριγυρισμένη από την πιο στενή της οικογένεια και πάλεψε με μεγάλη δύναμη, αφήνοντάς μας τη βεβαιότητα για την ατελείωτη χαρά της ζωής και τις όποιες περιπέτειες βρίσκονται μπροστά μας. Όσο εμβληματική ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά».

Αντιδρώντας στην απώλεια, ο Τραβόλτα μοιράστηκε μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το παρελθόν της Άλεϊ και πρόσθεσε μια άλλη που τους απεικονίζει να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

«Η Κίρστι ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις που είχα ποτέ» είπε για την εκλιπούσα ηθοποιό. «Σ’ αγαπώ Κίρστι. Ξέρω ότι θα ξανασυναντηθούμε».

Ο Τραβόλτα μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα των δυο τους να ερμηνεύουν το «The Dance of Love» στην ταινία Look Who’s Talking Now στο Instagram Story του.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta)