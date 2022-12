Πέθανε η κορυφαία δημιουργός ντοκιμαντέρ Τζούλια Ράιχαρτ

Σε ηλικία 76 ετών απεβίωσε πριν από μερικές μέρες, η Αμερικανίδα σκηνοθέτρια Τζούλια Ράιχαρτ, κορυφαίο όνομα στον τομέα του ντοκιμαντέρ. Το 2020 η ταινία «American factory» (2019) που είχε συνσκηνοθετήσει μαζί με τον Στίβεν Μπόγκνερ είχε αποσπάσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.

Αφοσιωμένη πλήρως στα προβλήματα της εργατικής Αμερικής, η Ράιχαρτ που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1946 στο Μπόρντενταουν του Νιού Τζέρσεϊ, θεωρείται η «νονά του ανεξάρτητου κινηματογραφικού κινήματος των ΗΠΑ» και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η πρώτη της ταινία «Growing Up Female» (1971) ήταν το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που προέκυψε από το σύγχρονο γυναικείο φεμινιστικό κίνημα. Σήμερα έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου.

Εκτός από το «American factory», τρεις ακομα ταινίες της Ράιχαρτ, οι «Union Maids» (Συντρόφισσες, 1974), «Seeing Red» (Κόκκινο πανί, 1983) και η μικρού μήκους «The Last Truck: Closing of a GM Plant» (Το τελευταίο φορτηγό: Το κλείσιμο ενός εργοστασίου της Τζένεραλ Μότορς, 2009), είχαν προταθεί για το Οσκαρ μεγάλου ή μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.

Το θέμα της ταινίας «The Last Truck: Closing of a GM Plant» που μάλιστα είχε γυριστεί για την τηλεόραση, ήταν το κλείσιμο λόγω οικονομικής κρίσης ενός εργοστασίου της General Motors στο Ντέιτον του Οχάιο. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2020 η Ράιχαρτ θα επέστρεφε στο ίδιο εργοστάσιο με το ντοκιμαντέρ «American Factory».

Με αφορμή την απόφαση του Κινέζου δισεκατομμυριούχου Κάου Ντεγουάνγκ να ανοίξει εκ νέου το εν λόγω εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της General Motors ,το «American Factory» εστιάζει στις δυσκολίες συνεργασίας ανάμεσα στην Κίνα της υψηλής τεχνολογίας και την Αμερική της εργατικής τάξης. Η αίσθηση που είχε κάνει το ντοκιμαντέρ ήταν τεράστια και το αποτέλεσμα ήταν η βράβευσή του με Οσκαρ.

Η Τζούλια Ράιχαρτ πέθανε την περασμένη Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, έχοντας χάσει την πολυετή μάχη της με την επάρατη νόσο.