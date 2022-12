The Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, visits the new ICU ward at KAT General Hospital, in Athens, on Feb. 4, 2021 / Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις νέες κλίνες ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρίου, 2021

Στο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ αναφέρεται πως από τις 3 Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουν εξεταστεί στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης όλης της χώρας 359 «ύποπτα» κλινικά δείγματα από νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς. 01.12.2022, 18:53 Αύξηση κατά 8,4% στις επισκέψεις σε γιατρό ή δομή υγείας από άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης παρουσιάστηκε της τελευταίες μέρες, ενώ τρεις ασθενείς μπήκαν για νοσηλεία σε ΜΕΘ. Ειδικότερα, αυξητική είναι η τάση που καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τη διασπορά της εποχικής γρίπης. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ την εβδομάδα από 21 έως 27 Νοεμβρίου, εισήχθησαν σε ΜΕΘ τρεις επιπλέον ασθενείς, οι οποίοι προστίθενται στους δύο της προηγούμενης περιόδου ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους πέντε ασθενείς. Κρήτη: Το συγκινητικό αντίο της μητέρας της Έμμας μετά την κηδεία – «Ξεκουράσου και μην ανησυχείς για τίποτα» Παράλληλα, αύξηση κατά 8,4% σημειώνεται στον αριθμό των ασθενών, που επισκέφθηκαν γιατρό με συμπτώματα «γριπώδους συνδρομής», δηλαδή υψηλό πυρετό, καταβολή, πονοκέφαλο, μυαλγίες, βήχα, πονόλαιμο και δύσπνοια. Χαρακτηριστικά στο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ αναφέρεται πως από τις 3 Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουν εξεταστεί στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης όλης της χώρας 359 «ύποπτα» κλινικά δείγματα από νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς. Τα 20 (5,6%) βγήκαν θετικά στους ιούς, με υπότυπο Α (Η1Ν1)pdm09 και Α (Η3Ν2). Κατά την τελευταία εβδομάδα 21 έως 27 Νοεμβρίου, ελέγχθηκαν συνολικά 37 κλινικά δείγματα (11 απο νοσοκομεία και 26 από γιατρούς) και βρέθηκαν 2 θετικά στον υπότυπο Α (Η3Ν2). Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των κρουσμάτων της γρίπης δεν είναι ενδεικτικός του πραγματικού αριθμού των περιστατικών στην κοινότητα, καθώς το σύστημα επιτήρησης της εποχικής γρίπης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να λειτουργεί κανονικά, λόγω πρώιμης έναρξης του κύματος. Οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ τονίζουν τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως του καλύτερου τρόπου προφύλαξης από τη γρίπη.