Όταν ο Πρωθυπουργός συναντήσει την χαροκαμένη μάνα του Κατσίφα

Αν και το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα επισήμως ανακοινωθεί, μαθαίνω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 6 Δεκεμβρίου, στην Αλβανία, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τούτο γιατί: Όχι μόνον επειδή θα επισκεφθεί μειονοτικά χωριά, ή επειδή θα συναντηθεί με τον Έντι Ράμα και θα μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων, αλλά γιατί προγραμματίζεται (εκτός απροόπτου) και συνάντηση με την μάνα του Κωνσταντίνου Κατσίφα που δολοφονήθηκε την 28η Οκτωβρίου του 2018 από την Αλβανική Αστυνομία στο χωριό Βουλιαράτι. Η αντιπολίτευση έσπευσε ήδη να χαρακτηρίσει την επίσκεψη αυτή προεκλογική. Θα είναι ωστόσο η δεύτερη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός επισκέπτεται την Βόρειο Ήπειρο. Πριν από 32 χρόνια την επισκέφθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (ήταν 13 Ιανουαρίου του 1991), πηγαίνοντας στο χωριό Δερβιτσάνη της Δρόπολης.

***

Στου Βασίλη, στην Κηφισιά, νέο δείπνο Σαμαρά- Καραμανλή

Την ώρα που άρχιζε το ματς Αργεντινής- Πολωνίας, οι δυο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαρας και Κωστας Καραμανλής αν και ποδοσφαιρόφιλοι έδιναν ραντεβού στην Ταβερνα «Βασιλης» στην Κηφισιά. Ήταν, είπαν, ανταπόδοση του γεύματος που είχε γίνει στη Θεσσαλονικη, στον «Βράχο» της Κρήνης, μετά τη ΔΕΘ, όταν τότε ο Καραμανλής ήταν αυτός που είχε προσκαλέσει τον κ. Σαμάρα.

Το μενού ήταν βεβαίως οι πολιτικές εξελίξεις. Να σημειώσω ότι ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να δώσει το «παρών» και στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς, που θα γίνει την άλλη Τετάρτη, στις 7 του μήνα, στο θέατρο Παλλάς.

***

Ο Matteo και ο Νικόλας

Ο Matteo Renzi, τέως Πρωθυπουργός της Ιταλίας τη θυελλώδη περίοδο 2014-2016, βρέθηκε για μερικές ώρες στην Ελλάδα χθες το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου, προσκεκλημένος στο συνέδριο του Economist με τίτλο “The Sixth Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean” στο Καβούρι. Τον τέως Πρωθυπουργό της Ιταλίας υποδέχθηκε εγκάρδια ο Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος ως γνωστόν τυγχάνει και στενός συνεργάτης και Σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα.

Όσοι ενθυμούνται τα δραματικά γεγονότα της περιόδου των μνημονίων ανακαλούν την στήριξη και τη θετική στάση του τέως κεντροαριστερού ηγέτη της Ιταλίας προς τον Έλληνα ομόλογό του τις δραματικές ώρες των διαπραγματεύσεων αλλά και κατόπιν. Την ίδια περίοδο εξάλλου έλαβαν χώρα σημαντικές ενεργειακές ανακατατάξεις όπως η ολοκλήρωση του Trans Adriatic Pipeline (TAP), οι διαπραγματεύσεις για σημαντικές Ιταλικές ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και ο αγωγός EastMed, στις οποίες συμμετείχε τότε και ο Καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης με τη διπλή του ιδιότητα ως Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης ενεργειακών εταιρειών EUROGAS και της ΔΕΠΑ.

Δεν είναι γνωστό τι συζητήθηκε μεταξύ Matteo Renzi και Νικόλα Φαραντούρη. Αν κρίνουμε όμως από τα χαμόγελα και την ιδιαίτερη οικειότητα μεταξύ των δύο ανδρών μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι η κεντροαριστερή συνάφεια δεν περιορίζεται στο αντιμνημονιακό μέτωπο εκείνης της περιόδου. Όπερ, επιβεβαιώνει και τα «καρφιά» Renzi για τις ενεργειακές επιλογές της καγκελαρίου Merkel κατά την παρέμβασή του στο χθεσινό συνέδριο.

***

20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Αθήνα

Στην Αθήνα το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συνολικά, αν υπολογίσει κανείς τις παρουσίες θα παραστούν 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αρχηγοί αντιπολιτευόμενων οργάνων και ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Όλοι αυτοί θα βρεθούν σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής. Παρούσες θα είναι τόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και η Ρομπέρτα Μέτσολα.

***

Γιατί δεν αγόρασαν ακόμα χαρτί για εκλογές

Όταν συναντάς έναν υπουργό η ερώτηση που του υποβάλλεις είναι μία: Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές; Αν όμως συναντήσεις τον υπουργό αρμόδιο για την εκλογική αναμέτρηση η ερώτηση για να μάθεις εάν βρισκόμαστε κοντά ή όχι σε εκλογές είναι επίσης μία: Αγοράσατε χαρτί για ψηφοδέλτια; Το χαρτί (αν και η τιμή του αυξήθηκε) είναι όπως ξέρετε απαραίτητο για την εκλογική αναμέτρηση. Ρώτησα λοιπόν τον Μάκη Βορίδη εάν έγινε η προμήθεια χαρτιού. Η απάντησή του ήταν ένα… όχι, λέγοντας πως «χαρτί αγοράζουμε την τελευταία στιγμή, μετά την προκήρυξη των εκλογών». Έσπευσε όμως να πει ότι «χαρτί υπάρχει, αφού υπάρχουν μερικές ποσότητες στοκαρισμένες». Ο κ. Βορίδης πάντως είναι προσεκτικός για τον χρόνο των εκλογών. Ναι μεν λέει πως είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της διακυβέρνησης και προφανώς ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο για να προκηρύξει εκλογές», ωστόσο δεν προχωρά πιο κάτω.

***

Ο Γεραπετρίτης, ο χρόνος των εκλογών και ο σκόπελος της απλής αναλογικής

Αντιθέτως ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης όταν ρωτήθηκε για τα εκλογικά σενάρια αναφέρθηκε στην κοινή διαπίστωση ότι «το 2023 είναι μια εκλογική χρονιά». Εν συνεχεία προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα λέγοντας: «Η αίσθηση την οποίαν έχω και θέλω να σας την μεταφέρω με κάθε ειλικρίνεια και μετά λόγου γνώσεως, είναι ότι παραμένουμε πιστοί στο, «εκλογές στο τέλος της τετραετίας» ή, τέλος πάντων, κοντά στο τέλος της τετραετίας. Και πρόσθεσε:

«Δεν συντρέχει κανένας λόγος να μπούμε σε μια διαδικασία που θα προκαλέσει μία σημαντική αναστάτωση. Εκόντες άκοντες θα υποστούμε το σκόπελο της απλής αναλογικής, αλλά δεν παύει να δημιουργεί αναταραχή στη συνέχεια του κράτους. Δεν «ακούω» το επιχείρημα ότι, αφού κάποια στιγμή θα βρεθούμε απέναντι σε εκλογές, να έρθουν νωρίτερα. Και τούτο γιατί είναι πολλές οι διακυβεύσεις, που έχουμε μπροστά μας».

***

Παιδιά στη βροχή έξω από τη Βουλή

Αφού είμασταν στη Βουλή, σίγουρα όσοι πέρασαν το πρωί από την Βασ. Σοφίας σίγουρα θα πρόσεξαν τα μικρά παιδάκια (μαθητές δημοτικού) εκτεθειμένα στη βροχή και στο κρύο να περιμένουν καρτερικά στο πεζοδρόμιο, για να επισκεφθούν το Κοινοβούλιο. Έκαναν τόσο δρόμο από την ακριτική Κάλυμνο, για να επισκεφθούν τον Ναό της Δημοκρατίας , πλην όμως τους άφησαν να περιμένουν μέσα στη βροχή. Χρειάστηκε παρέμβαση του γενικού γραμματέα της Βουλής για να αφήσουν τα παιδάκια να περάσουν σε στεγνό μέρος στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή εάν ένας δημοσιογράφος δεν κατήγγειλε το περιστατικό σε βουλευτές και αυτοί με τη σειρά τους στο γ γ της Βουλής, ίσως τα παιδάκια να έμεναν για αρκετή ώρα ακόμα στη βροχή. Όταν ρωτήθηκαν οι αστυνομικοί γιατί έγινε αυτό, η απάντηση ήταν ότι υπάρχει μόνον ένα μηχάνημα ανιχνευτή μετάλλων και εκείνη την ημέρα υπήρχε κίνηση από επισκέπτες.

***

Παράλληλες απώλειες: 20 κότες και ένας κόκορας Η σκέψη μας αυτές τις ημέρες στην Οδησσό η οποία τείνει να γίνει μια παγωμένη πόλη, αλλά με κατοίκους γεμάτους υπερηφάνεια. Έχουν να λένε οι κάτοικοι της Οδησσού (όπως μου τα περιγράφει ο πρόξενός μας Δημήτρης Δόχτσης) για την απίστευτη… ευστοχία των ρωσικών πυραύλων. Μόλις προχθές εκτόξευσαν έναν πύραυλο κρουζ ( πύραυλος με τρομερή ισχύ που μπορεί να ισοπεδώσει μια πολυώροφη πολυκατοικία). Στόχος ήταν μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά οι Ρώσοι αστόχησαν και ο πύραυλος έπεσε σε ένα… πτηνοτροφείο. Ο κρατικός ραδιοσταθμός της Ουκρανίας μετέδωσε ότι 20 κοτόπουλα και ένας κόκορας συμπεριλαμβάνονται στις παράλληλες απώλειες στην Ουκρανία.

***

Μία ώρα την ημέρα το ρεύμα

Κατά τα άλλα οι κάτοικοι της Οδησσού δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε θέρμανση, ούτε τρόφιμα. Το μόνο που έχουν είναι γεννήτριες. «Είναι εκπληκτικός ο θόρυβος που κάνουν οι γεννήτριες», μου λέει ο Έλληνας πρόξενος. Να σκεφτείτε ότι αγοράστηκαν 133.000 γεννήτριες αντί 90 εκατ. ευρώ, τελευταίο διάστημα, με τον Ζελένσκι να κηρύσσει την αγορά γεννητριών αφορολόγητη. Μόνον τον θόρυβο από γεννήτριες ακούει κανείς στην Οδησσό. Όσον αφορά την παροχή ρεύματος αυτή γίνεται μία ώρα την ημέρα. Τι να προλάβεις να κάνεις σε μία ώρα; Να μαγειρέψεις, να ζεσταθείς, να λειτουργήσεις τον ανελκυστήρα, να φορτίσεις το κινητό ή τον υπολογιστή σου; Το δύσκολο είναι ότι λένε πως υπάρχει μόνον μία ώρα ρεύμα, αλλά δεν λένε πότε θα είναι αυτή η ώρα. Αποτέλεσμα πολλές φορές ανοίγουν το ρεύμα στις 4 το πρωί. Τα Χριστούγεννα έρχονται και στο Κίεβο, ένα τεχνητό δέντρο ύψους 12 μέτρων θα στηθεί στην πλατεία Σοφίας ως «συμβολικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ανυπότακτου». Το δέντρο θα στολιστεί με γιρλάντες και για «εξοικονόμησης ενέργειας» θα φωταγωγηθεί λαμβάνοντας ρεύμα από γεννήτρια, είπε σε ανάρτηση του ο δήμαρχος του Κιέβου . Μετά τα Χριστούγεννα η γεννήτρια θα δοθεί στους στρατιωτικούς.

***

Τα χριστουγεννιάτικο δένδρο της Προέδρου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Προεδρικού Μεγάρου μαζί με παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Η Πρόεδρος συνομίλησε με τα παιδιά για τα ενδιαφέροντα τους και το νόημα των γιορτών και εκείνα ζήτησαν να μάθουν την ιστορία του κτιρίου και να ξεναγηθούν στους χώρους του. Στο στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Προεδρικού Μεγάρου βοήθησαν και μικρά παιδιά υπαλλήλων της Προεδρίας. Τώρα εάν θέλετε να μάθετε από πού προήλθε το χριστουγεννιάτικο δένδρο της Προεδρίας σας πληροφορώ πως το έστειλε ένα δασαρχείο από τη Βόρειο Ελλάδα. Το ίδιο δασαρχείο έστειλε άλλο ένα δένδρο στο Μέγαρο Μαξίμου.

***

Κομάντος και snipers μαζί στη Ρόδο

Σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου, αυτή της Αφάντου, έχουν στηθεί εδώ και χρόνια πολυβολεία για το φόβο εισβολής. Παλαιότερα στην κρίση του Μαρτίου του 1987 είχαν μεταφερθεί και άρματα μάχης στην παραλία. Στη Ρόδο λοιπόν θα γίνει μια στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Κολοσσός» με σενάριο αντιμετώπισης συνδυασμένης αποβατικής και αεροκίνητης ενέργειας αντιπάλου. Θα υπάρξει δηλαδή τρομακτική δύναμη πυρός για την καταστροφή εχθρικών δυνάμεων από μαχητικά, ελικόπτερα, τεθωρακισμένα, αλλά και κομάντος. Όσοι βρεθούν στην Ρόδο σίγουρα δεν θα ξαφνιαστούν όταν δουν τους Έλληνες κομάντος να αναδύονται μέσα από τη θάλασσα, με τα αυτόματά τους και με τον φούμο στα πρόσωπά τους. Μαζί τους και ελεύθεροι σκοπευτές σε ένα απόλυτο συνδυασμό ειδικών δυνάμεων και snipers. Την άσκηση θα την παρακολουθήσει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.