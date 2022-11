Αλγεινή εντύπωση, προκαλούν όσα δήλωσε πατέρας του 22χρονου που έχει συλληφθεί ως δράστης της αιματηρής επίθεσης, στο γκέι μπάρ στο Κολοράντο Σπρινγκς των ΗΠΑ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ένας 22χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ στο Club Q, ένα δημοφιλές ΛΟΑΤΚΙ+ club. Αν και θαμώνες του μαγαζιού αφόπλισαν τον δράστη της επίθεσης, εκείνος είχε ήδη στερήσει τη ζωή πέντε ατόμων και είχε τραυματίσει ακόμη 18 άτομα.

Η αδιανόητη δήλωση του πατέρα

Ο πατέρας του δράστη, προσβάλλοντας τη μνήμη των θυμάτων, δήλωσε ανακουφισμένος που ο γιος του, δεν είναι γκέι. Ο 48χρονος που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες πορνό, ζει στην Καλιφόρνια. Ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπέρασπιση του γιου του, τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να τον ενημερώσει ότι ο γιος του κρατείται για το μακελειό στο γκέι μπαρ.

The #ClubQ Killer’s deadbeat dad is a homophobic porn star whose first reaction was to worry his son was gay. Hate is taught. 🏳️‍🌈 https://t.co/Vid5eCMXiR — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 23, 2022

«Χαίρομαι που δεν είναι ομοφυλόφιλος» επαναλαμβάνει αρκετές φορές ο Aaron Brink, μιλώντας στην κάμερα του CBS 8.

Περιγράφοντας την στιγμή που τον κάλεσε ένας δικηγόρος για να τον ενημερώσει για την επίθεση στο Club Q, ο 48χρονος πρώην πορνοστάρ είπε ότι αρχικά ανησύχησε ότι ο 22χρονος γιος του είναι ομοφυλόφιλος. «Τρόμαξα. Είπα μέσα μου “είναι γκέι; Αλλά τελικά δεν είναι γκέι» λέει χαρακτηριστικά, αφήνοντας έναν εμφατικό στεναγμό ανακούφισης.

«Είμαι Μορμόνος. Είμαι συντηρητικός Ρεπουμπλικανός και εμείς δεν δεχόμαστε την ομοφυλοφιλία» προσθέτει.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting… And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022

Ο δράστης

Ο δράστης Anderson Lee Aldrich, που κατηγορείται για την επίθεση, εμφανίστηκε χθες ενώπιον των δικαστικών Αρχών μέσω βιντεοκλήσης από τις φυλακές. Καθ’ όλη την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 22χρονος καθόταν σκυφτός σε αναπηρικό καροτσάκι.

The booking photo.

Just released by the Colorado Springs PD.

The is what the #ClubQ shooter looked like after being subdued by a U.S. Veteran and a heroic Trans Woman. 🏳‍⚧🏳️‍🌈🇺🇸🏳‍⚧🏳️‍🌈🇺🇸 pic.twitter.com/8KnRQDzCoT — 📿🏳️‍🌈Henry Amador-Batten (@AmadorBatten) November 24, 2022

Μπορεί να μην είναι γκέι, όπως δήλωσε ο πατέρας του, αλλά είναι ένα άτομο που δεν αποδέχεται το βιολογικό του φύλλο.

Στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη, οι δικηγόροι του, ο 22χρονος, προσδιορίζεται ως non-binary.