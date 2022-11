Νέο κύμα επιθέσεων στην Ουκρανία, εξαπέλυσαν οι Ρώσοι, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο ακολουθούμενες από διακοπές ρεύματος, ενώ ο Άντον Γκεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ρουκέτες και κάλεσε τους ανθρώπους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Εκρήξεις ακούστηκαν και στις περιοχές Νικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ.

All Ukrainians are advised to stay in shelters.

⚡️Russia launched yet another rocket attack on Ukraine. Air raid alert is spreading over Ukrainian regions.

«Χρειαζόμαστε συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροπλάνα. Ο καπνός αυξάνεται μετά την επίθεση στο Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κιέβου επιβεβαίωσε ότι μία εγκατάσταση υποδομής χτυπήθηκε στο Κίεβο. Το βλέπουμε συχνά. Αρκετές συνοικίες του Κιέβου είναι χωρίς ρεύμα και νερό μετά τα χτυπήματα», έγραψε

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε το χτύπημα σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

Νωρίτερα ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Reuters, ενώ υπήρξαν αναφορές για πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία.

Missiles flying over Dnipro 🇺🇦 (turn on audio).

Unclear what has been hit, but explosions in multiple 🇺🇦cities. Smoke rising from civilian infrastructure.

Ukraine🇺🇦 already has lost 50% of electric energy. It has been expected that Russia🇷🇺 would seek to knock-out the other 50% pic.twitter.com/2pPz0LX4AI

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 23, 2022