Βίαιη επίθεση της αστυνομίας εναντίον όσων συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα 78 άτομα που συνελήφθησαν χθες στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, σημειώθηκε το απόγευμα.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από την επίθεση της αστυνομίας τραυματίστηκε στο κεφάλι ένα άτομο.

Yesterday, 79 people were detained in an operation in #Athens (Prosfigika), #Greece

📍The police attacked the group in front of the courthouse waiting for the release of their friends

📍A lawyer was injured in the attack#prosfygika #antireport #προσφυγικα pic.twitter.com/dY63XgwAfL

— Vedat Yeler (@vedatyeler_) November 23, 2022