Το «θρυλικό» στατιστικό που ενώνει Μέσι και Μαραντόνα

Όλο το έθνος της Αργεντινής στηρίζεται φέτος πάνω σε έναν και μόνο άνθρωπο. Ολόκληρος ο λαός των Αργεντινών, έχει ρίξει την κάθε του ελπίδα στον Λιονέλ Μέσι.

Η τελευταία παράσταση του «μάγου». Ο pulga θα δώσει το «παρών» στο πέμπτο του Παγκόσμιο Κύπελλο με μοναδικό στόχο να φτάσει στη Γη της Επαγγελίας και να βάλει τέλος σε κάθε είδους συζήτησης και αμφισβήτησης. Όχι πως χρειάζεται απαραίτητα το Μουντιάλ για να το κάνει αυτό…

Ο Μέσι καλείται να μπει στα «παπούτσια» του… Θεού. Του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο 35χρονος καλείται να επαναφέρει την Αργεντινή στην κορυφή του πλανήτη και να της δώσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, όπως είχε κάνει το 1986 ο Ντιέγκο.

Δύο θρύλοι της Αργεντινής, αλλά και γενικότερα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στο άθλημα. Οι δύο κορυφαίοι ντριμπλέρ στην ιστορία όλων των Μουντιάλ.

Έτσι «λένε» άλλωστε και τα στατιστικά. Μέσι και Μαραντόνα κυριαρχούν αναμενόμενα σε μια συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία. Σε αυτήν με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες στα Μουντιάλ που έχουν διεξαχθεί από το 1966 και μετά.

Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, πέρα από τους δύο προαναφερόμενους, δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει 100+ επιτυχημένες ντρίμπλες στην καριέρα του, συνολικά σε όλα τα Μουντιάλ.

Ο Μέσι έχει καταφέρει να «χαζέψει» 110 διαφορετικές φορές του αντιπάλους, ενώ ο Μαραντόνα το έκανε 105 φορές. Ο pulga θα μεγαλώσει σίγουρα τον αριθμό αυτόν στα γήπεδα του Κατάρ.

Για την ιστορία και για να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό όλο το story, κανένας άλλος ποδοσφαιριστής γενικότερα δεν έχει πραγματοποιήσει πάνω από 78 επιτυχημένες ντρίμπλες στα Μουντιάλ, με τη διαφορά των δύο πρώτων από τους υπόλοιπους να είναι απίθανη.

⚠️ | QUICK STAT

Only two players completed more than 100 dribbles at the World Cup since 1966:

🥇 Lionel Messi — 110

🥈 Diego Maradona — 105

No other player registered more than 78 successful dribbles in that time span. 🤯 pic.twitter.com/Q1i1aLwtFI

— Sofascore (@SofascoreINT) November 18, 2022