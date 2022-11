Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδησσό

Το νότιο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού επλήγη σήμερα το πρωί από ρωσικό πύραυλο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε επίσης στην πόλη Ντνίπρο.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Νexta έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy says a full access investigation should clarify what happened in Poland pic.twitter.com/R9wnpJXDKK

