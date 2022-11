Formula 1: Κυρίαρχος ο Ράσελ στο Grand Prix Βραζιλίας

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής του Grand Prix της Βραζιλίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύθηκε τη σύγκρουση των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στον 7ο γύρο, από την οποία αμφότεροι έχασαν θέσεις, και είδε πρώτος την καρό σημαία στον 21ο και προτελευταίο αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Παράλληλα, ο 24χρονος Βρετανός χάρισε στη γερμανική ομάδα την πρώτη εφετινή νίκη της, η οποία «έσπασε» έτσι την… κυριαρχία των Red Bull (16 επιτυχίες) και Ferrari (4), που είχαν «μονοπωλήσει» τις νίκες μέσα στο 2022. Η Mercedes πανηγύρισε το «1-2» στον αποψινό αγώνα, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari.

Οι Ρικιάρντο και Μάγκνουσεν συγκρούστηκαν στον πρώτο γύρο και εγκατέλειψαν αμφότεροι, με αποτέλεσμα να βγει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας. Όταν αυτό επέστρεψε στα πιτς στο τέλος του 6ου γύρου, Χάμιλτον και Φερστάπεν βρέθηκαν πλάι-πλάι και συγκρούστηκαν στη στροφή 2 (σ.σ. ο Ολλανδός τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων για το συμβάν), ενώ λίγες στροφές αργότερα, στις πιο πίσω θέσεις, υπήρξε επαφή ανάμεσα σε Νόρις και Λεκλέρκ (σ.σ. στον Βρετανό επιβλήθηκε ποινή πέντε δευτερόλεπτων για πρόκληση σύγκρουσης).

Ο Φερστάπεν και ο Λεκλέρκ μπήκαν στα πιτς (ο Χάμιλτον έμεινε έξω και «έπεσε» στην όγδοη θέση), με τον Ολλανδό να επιστρέψει στην πίστα στη 17η θέση και τον Μονεγάσκο 18ο, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο και ο Χάμιλτον να αρχίσουν την προσπάθεια για να ανακτήσουν τις θέσεις που έχασαν. Στον 14ο γύρο ο Χάμιλτον προσπέρασε τον Νόρις και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ενώ άλλαξε λάστιχα στον 30ό γύρο (σ.σ. από μαλακή σε μέση γόμα). Στον 45ο γύρο ο Βρετανός προσπέρασε τον Πέρες και βρέθηκε δεύτερος, ενώ στον 49ο μπήκε ξανά στα πιτς και «φόρεσε» τη μαλακή γόμα, κάτι που έκανε και ο Ράσελ στον 50ό γύρο.

Στον 53ο γύρο η McLaren του Νόρις σταμάτησε στη στροφή 10, με αποτέλεσμα να βγει αρχικά εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και στη συνέχεια κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Σάινθ μπήκε στα πιτ για να βάλει μαλακή γόμα, με αποτέλεσμα ο Χάμιλτον να ανέβει ξανά δεύτερος και ο Πέρες, ο οποίος δεν άλλαξε ελαστικά, να είναι τρίτος, μπροστά από τον Ισπανό. Ο Σάινθ κατάφερε να προσπεράσει στον 63ο γύρο τον Πέρες, ο οποίος έχανε θέσεις, αφού δεν είχε ταχύτητα με τη μέση γόμα, με αποτέλεσμα στον 66ο γύρο να φτάσει πίσω του ο Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πέρασε τον Μεξικανό, καθώς πήρε εντολή να προσπεράσει και να «κόψει» βαθμούς από τους Αλόνσο και Λεκλέρκ, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά από τις δύο Red Bull. Στο τέλος, όμως, ο Φερστάπεν πήρε εντολή να δώσει πίσω την θέση στον Πέρες, ωστόσο ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν… συναίνεσε και τερμάτισε έκτος, αφήνοντας έβδομο τον Μεξικανό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεκλέρκ, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος και… μηδένισε το προβάδισμα του Πέρες στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, ζητούσε από τους ανθρώπους της Ferrari να του επιτρέψουν να προσπεράσει τον Σάινθ, λέγοντάς τους «να σκεφτούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα», ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Η «αυλαία» του 2022 στη Formula 1 πέφτει την επόμενη Κυριακή (20/11) στο Άμπου Ντάμπι, όταν θα διεξαχθεί ο 22ος και τελευταίος αγώνας της χρονιάς.

GEORGE RUSSELL IS A GRAND PRIX WINNER!

He masterfully takes his maiden win, and @MercedesAMGF1‘s first of 2022!#BrazilGP #F1 @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/TkY17hWQAY

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022