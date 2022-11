Λήξη συναγερμού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά τον συναγερμό που σήμανε για ύπαρξη ύποπτου επιβάτη σε πτήση της Emirates. Η CIA έδωσε σήμα για ύποπτο Άραβα επιβάτη και η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση.

Η ταλαιπωρία είναι μεγαλύτερη για όσους επιβιβάστηκαν από το Ντουμπάι , ενώ γρήγορα «απελευθερώθηκαν» όσοι ανέβηκαν στο αεροπλάνο από την Αθήνα.

Όπως ακούγεται στο βίντεο που ακολουθεί, όσοι επιβιβάστηκαν στην Αθήνα κατέβηκαν από το αεροπλάνο, ενώ οι υπόλοιποι περίμεναν. «Όλο το βράδυ εδώ» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά μια αντρική φωνή, ενώ η αεροσυνοδός έκανε τις σχετικές συστάσεις.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022