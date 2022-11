NASA: 4+1 λόγοι για να κοιτάξεις τον ουρανό τον Νοέμβριο

Το Διάστημα και το άγνωστο ανέκαθεν κέντριζαν το ενδιαφέρον μας και μας προκαλούσαν δέος ενώ οι οι εικόνες της NASA πάντα εντυπωσιάζουν.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία πολλές φορές μοιράζεται μαζί μας φωτογραφίες του Σύμπαντος και μας αφήνει να ρίχνουμε μια ματιά στο αχανές και χαοτικό αυτό μέρος.

Αυτή τη φορά, με ένα βίντεο στο Twitter μας έδωσε μερικούς, καλούς, λόγους να κοιτάξουμε ψηλά και να θαυμάσουμε τον ουρανό κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Μια ολική έκλειψη Σελήνης, οι μετεωρίτες Λεοντίδες, η δυνατότητα να δούμε τον πλανήτη Άρη, τον Κρόνο αλλά και το αστέρι Spica ή αλλιώς το Στάχυ, τον Αστέρα α (άλφα) του αστερισμού της Παρθένου.

Μάλιστα, δίνει και συγκεκριμένες οδηγίες για το πότε και πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτά τα ουράνια σώματα και να αστρονομικά φαινόμενα.

Σημειώνεται, ότι η πανσέληνος Νοεμβρίου για το 2022 θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 8 Νοεμβρίου. Είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κάστορα, επειδή αυτή την εποχή οι κάστορες χτίζουν τα φράγματα τους και επίσης τότε έμπαιναν οι παγίδες για το κυνήγι τους.

Η πανσέληνος αυτή, θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς πρόκειται να συνδυαστεί με ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, την ολική σεληνιακή έκλειψη.

Η ολική έκλειψη Σελήνης λέγεται αλλιώς και «Ματωμένο Φεγγάρι» και, σύμφωνα με τη NASA, η ερχόμενη θα είναι και η τελευταία για τα επόμενα τρία χρόνια, με την επόμενη να ανεμένεται για το 2025.

Όπως αναφέρει η αστρονομική ιστοσελίδα «Time and Date», η έκλειψη αυτή δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, ωστόσο όσοι πιστεύουν στην αστρολογία θεωρούν ότι όλα τα ζώδια θα επηρεαστούν από αυτή, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Η φωτεινότητα του φεγγαριού θα αγγίξει το 100%, ενώ στη χώρα μας θα ανατείλει στις 17:18, δύοντας στις 7:05.

There are plenty of reasons to watch the skies in November: a total lunar eclipse, the Leonid meteors, and chances to see Mars, Saturn, and the star Spica! Check out the best times to spot these celestial bodies: pic.twitter.com/hmYGKio4Mq

— NASA (@NASA) November 2, 2022