“ELUSIVE EXPRESSIONS” – Κυκλοφόρησε η Limited Edition Συλλογή Malts Special Releases 2022

Μια νέα συλλεκτική σειρά whisky με την ονομασία “Elusive Expressions”, έρχεται να προστεθεί και φέτος στο portfolio της Diageo. Για τη δημιουργία αυτής της σπάνιας συλλογής, o master blender Dr. Craig Wilson, επέλεξε οκτώ παλαιωμένα whisky με σπάνιες αρωματικές νότες και γεύσεις, που θα αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον και των πιο απαιτητικών λάτρεων του είδους.

Τα νέα φινιρίσματα στα βαρέλια απόσταξης, αναδεικνύουν το βάθος της πολυπλοκότητας, τον γευστικό χαρακτήρα και τις αρωματικές νότες καπνού, που συναντώνται στην συλλογή “Elusive Expressions”. Για τη δημιουργία της, ο Dr. Craig Wilson είχε στη διάθεσή του πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια σε περίπου 30 από τα κορυφαία αποστακτήρια που ανήκουν στο παγκοσμίου φήμης χαρτοφυλάκιο της Diageo.

Χαρακτηριστικά, ο ίδιος δήλωσε:

«Αυτή η συλλογή των “Elusive Expressions”, μέσα από τις σπάνιες γεύσεις και τα αρωματικά φινιρίσματα, έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των cask– strength whisky. Κάθε ετικέτα της συλλογής αναδεικνύει μια σειρά από πλούσιες, γεμάτες και εντυπωσιακά σπάνιες γεύσεις».

Η έκδοση “Elusive Expressions” αποτελεί το φετινό κεφάλαιο στην συλλεκτική σειρά των Special Releases, και αναπαριστά μυθικά πλάσματα μέσα από εντυπωσιακά έργα τέχνης και ιστορίες. Για την δημιουργία αυτών των μοναδικών σχεδίων, ο διάσημος digital illustrator, Ken Taylor, με το χαρακτηριστικό του στυλ, συνεργάστηκε με τον συνάδελφό του, Kevin Tong. Συνδυάζοντας την αστείρευτη φαντασία τους και την τέχνη του digital visualization, μαζί δημιούργησαν μοναδικές εικαστικές απεικονίσεις με τους κεντρικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται σε αυτή τη συλλεκτική σειρά.

O φαντασμαγορικός κόσμος των Elusive Expressions ζωντανεύει μέσα σε ένα ψηφιακό τοπίο. Σκανάροντας το QR Code, οι λάτρεις του whisky μεταφέρονται σε ένα διαδραστικό digital περιβάλλον, μέσα από το οποίο έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν κάθε μια από τις σπάνιες εμφιαλώσεις της συλλογής και να αλληλοεπιδράσουν με τον πιο συναρπαστικό τρόπο με κάθε ένα από τα μυθικά πλάσματα που ενσαρκώνονται μέσα από αυτή τη σπάνια συλλογή.

Elusive Expressions: Η συλλογή

Η cask strength συλλογή των Elusive Expressions αποτελείται από τα σπανιότερα σκωτσέζικα αποθέματα whisky που ανήκουν στην Diageo, υπερβαίνοντας τα όρια της γεύσης και αποκαλύπτοντας σπάνιους αρωματικούς θησαυρούς σε περιορισμένο αριθμό φιαλών. Η συλλογή αγκαλιάζει εξέχουσες αντιθέσεις, πειραματίζεται με εκτεταμένες τεχνικές δευτερεύουσας ωρίμανσης και με νέα φινιρίσματα στα βαρέλια απόσταξης, συμπεριλαμβανομένων των Tawny Port και Red Muscato, τα οποία προσδίδουν γευστικές εναλλαγές που θα συναρπάσουν και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της κατηγορίας.

Οκτώ μοναδικές cask strength εμφιαλώσεις σκωτσέζικων whisky:

Mortlach – The Lure of the Blood Moon:

Μια απολαυστικά πλούσια έκφραση του σκοτεινού, σαρκώδους χαρακτήρα του Mortlach, και του Dufftown. Γλυκύτητα και βάθος γεύσης, σε συνδυασμό με τα έντονα φρουτώδη αρώματα.

ABV: 57,8% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 282€ – 70cl

The Singleton of Glen Ord 15 Yrs Old – The Enchantress of the Ruby Solstice:

Ένα γοητευτικό malt από το Speyside. Λεπτές σαγηνευτικές νότες κρασιού και φρούτων. Απαλός, πολυεπίπεδος και πλούσιος γευστικός χαρακτήρας.

ABV: 54,2% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 135€ – 70cl

Lagavulin 12 Yrs Old – The Flames of the Phoenix:

Έντονες αρωματικές νότες καπνού, τύρφης και φρέσκου βελανιδιού.

ABV: 57,3% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 153€ – 70cl

Talisker 11 Yrs Old – The Lustrous Creature of the Depth:

Πολυεπίπεδος γευστικός χαρακτήρας. Βαρέλια απόσταξης που πρωτογεμίστηκαν με bourbon, προσδίδουν πικάντικη γλυκύτητα, αρωματικές νότες καπνού και θάλασσας.

ABV: 55,1% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 124€ – 70cl

Clynelish 12 Yrs Old – The Wild Cats Golden Gaze:

Έντονα γλυκιά φρουτώδης γεύση, αρωματικές νότες δρυός που εκπέμπουν γλυκιά και πικάντικη ένταση στη γεύση.

ABV: 58,5% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 198€ – 70cl

Cardhu 16 Yrs Old- The Hidden Paradise of Black Rock:

Ελαφρύ, πλούσιο και γλυκό, αλλά ταυτόχρονα ζωηρό και φρέσκο, με πικάντικο και πιπεράτο φινίρισμα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξωτικό απεριτίφ malt.

ABV: 58% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 180€ – 70cl

Oban 10 Yrs Old – The Celestial Blaze:

Πλούσια, γλυκιά και φρουτώδης γεύση. Ελαφριές αρωματικές νότες καπνού και αλατιού, με κρεμώδες και απαλό σώμα.

ABV: 57,1% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 119€ – 70cl

Cameronbridge 26 Yrs Old – The Knight’s Golden Triumph:

Οι πλούσιες γλυκιές και λείες νότες της αρχικής επίγευσης, ακολουθούνται από νότες πικάντικων μπαχαρικών.

ABV: 56,2% – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 310 € – 70 cl

Η συλλογή των Special Releases 2022 είναι διαθέσιμη σε περιορισμένες ποσότητες σε επιλεγμένες κάβες λιανικής από τις 20 Οκτωβρίου 2022.