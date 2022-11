Μασκ: «Ψηφίστε Ρεπουμπλικανούς» η γραμμή για τις αμερικανικές εκλογές

Ο Έλον Μασκ απέκτησε πρόσφατα το Twitter και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με την απόφασή του να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζόμενων και στελεχών της εταιρείας.

Τώρα, νέος σάλος έχει ξεσπάσει μετά την απόφαση του μεγιστάνα να επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα που πλέον του ανήκει.

«Προς ανεξάρτητους ψηφοφόρους: Η κοινή εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως προτείνω να ψηφίσετε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική. Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί δεν ψηφίζουν ποτέ την άλλη πλευρά, επομένως οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος είναι επικεφαλής», έγραψε ο Μασκ.

Η ανάρτηση αρχικά αμφισβητήθηκε, καθώς πολλοί χρήστες του Twitter έχουν μετονομαστεί σε Έλον Μασκ για να πικάρουν τον μεγιστάνα, ωστόσο αυτό το tweet ήταν γραμμένο από τον ίδιο στον επίσημο λογαριασμό του. Δείτε την ανάρτηση:

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022