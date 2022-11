Τανζανία: Τρεις νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα στη λίμνη Βικτόρια

Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Τανζανία όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό στο Twitter του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της χώρας.

Ο περιφερειακός επίτροπος Άλμπερτ Σαλαμίλα διευκρίνισε πως 43 άνθρωποι, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, επέβαιναν στην πτήση που είχε αναχωρήσει από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και από την οποία πηγάζει ο Νείλος.

Precision Air ATR 42-500 (5H-PWF), performing flight #PW494 from Dar es Salaam to Bukoba, crashed into Lake Victoria in Tanzania a few hours ago. ✈️📰

📸: BNO News

📡:https://t.co/5CT6BkY6gZ#PrecisionAir #ATR42500 #5HPWF #DaresSalaam #Bukoba #Tanzania #Aviation #Emergency pic.twitter.com/OcIob05V3O

— RadarBox (@RadarBoxCom) November 6, 2022