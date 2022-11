Ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας, οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας και το τριμερές μνημόνιο Τουρκίας – Σουηδίας – Φινλανδίας συζητήθηκαν στη συνάντηση του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στην Κωνσταντινούπολη , ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

«Αναφερόμενος στις επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι δεν είναι η Τουρκία που κλιμάκωσε την ένταση στην περιοχή και πως θα ήταν χρήσιμο να κατευθύνουμε την Ελλάδα να ενεργεί με κοινή λογική και διάλογο», σημειώνεται στην ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στο Twitter.

Also addressing Greece’s aggressive acts, President Erdoğan said that it was not Türkiye who escalated tension in the region, and that it would be helpful to steer Greece towards acting with common sense, and dialogue.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 4, 2022