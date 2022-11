Έληξε το μεσημέρι της Παρασκευής το θρίλερ με τον κινεζικό πύραυλο που έπεφτε ανεξέλεγκτος στη Γη μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του. Το αντικείμενο εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Διαστήματος του αμερικανικού στρατού.

Η πτώση επιβεβαιώθηκε από την Κίνα, η οποία νωρίτερα είχε δεχθεί επικρίσεις για την ανεξέλεγκτη επανείσοδο του πρώτου σταδίου του πυραύλου Long March 5, με τον οποίο εκτοξεύτηκε την Δευτέρα το τρίτο και τελευταίο τμήμα του κινεζικού διαστημικού σταθμού.

Στην πορεία του διαστημικού σκουπιδιού είχαν βρεθεί το πρωί της Παρασκευής η Ελλάδα και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης, αν και η πιθανότητα συντριβής σε κατοικημένη περιοχή ήταν αστρονομικά μικρή.

Μάλιστα η Ισπανία έκλεισε τμήμα του εναέριου χώρου της για μία ώρα, μέχρι τις 11.30 ώρα Ελλάδας, βάσει της εκτίμησης της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSST), η οποία υπολόγιζε την ώρα συντριβής για νωρίτερα, στις 10.50 ώρα Ελλάδας συν ή πλην 31 λεπτά. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το αντικείμενο συντρίβη λίγο μετά το μεσημέρι.

This ⬇️ will be our final prediction for the evening. Unsure if the tracking team will have the time and new data needed in order to run an update in the a.m. before reentry occurs. We’ll check back tomorrow. Goodnight. 👋 https://t.co/1T2vY21XKl

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 4, 2022