Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία σήμερα, Παρασκευή (4/11), καθώς έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από πολλά αεροδρόμια της χώρας, λόγω του κινδύνου από την πτώση ενός τεράστιου τμήματος κινεζικού πυραύλου στη Γη.

Ο τρόπος που ο κινεζικός πύραυλος θα πέσει είναι μη ελεγχόμενος. Η πτώση θα γίνει σήμερα ή το Σάββατο και κανένας ακόμη δεν ξέρει πού ακριβώς αυτό θα συμβεί.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε προσωρινά σήμερα.

«Λόγω του κινδύνου που συνδέεται με το πέρασμα του διαστημικού αντικειμένου CZ-5B μέσα από τον εθνικό εναέριο χώρο της Ισπανίας, οι πτήσεις έχουν απαγορευτεί εντελώς από τις 09:38 a.m. μέχρι τις 10:18 a.m. στην Καταλονία και άλλες περιοχές», αναφέρθηκε από τις αρχές μέσω Twitter, σύμφωνα με το Reuters.

Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι ο πύραυλος θα πετάξει πάνω από ορισμένα μέρη της Ευρώπης.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022