Η Ελλάδα και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται στην πιθανή τροχιά εξαρτήματος κινεζικού πυραύλου που πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη το μεσημέρι της Παρασκευής. Πάντως η πιθανότητα συντριβής σε κατοικημένη περιοχή είναι αστρονομικά μικρή.

Η Κίνα δέχεται επικρίσεις για την ανεξέλεγκτη πτώση του διαστημικού σκουπιδιού, κάτι που συμβαίνει για τρίτη φορά, διαβεβαιώνει ωστόσο ότι το πρώτο στάδιο του πυραύλου Long March 5, με τον οποίο εκτοξεύτηκε αυτή την εβδομάδα το τελευταίο τμήμα του κινεζικού διαστημικού σταθμού, έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να διαλύεται φλεγόμενο στην ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζει δε ότι στο έδαφος πέφτουν κατά καιρούς εξαρτήματα αμερικανικών πυραύλων, όπως συνέβη με κομμάτια πυραύλου της SpaceX που βρέθηκαν πρόσφατα στην Αυστραλία.

Η περίπτωση της Κίνας είναι διαφορετική επειδή πρόκειται για αντικείμενο 23 τόνων που κανονικά θα έπρεπε να οδηγηθεί σε προκαθορισμένη περιοχή του ωκεανού, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παρακολούθησαν οι New York Times ο Τεντ Μιούελχαουπτ, σύμβουλος της Aerospace Corporation, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση για έρευνα και ανάλυση.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Aerospace Corporation, το χρονικό παράθυρο της συντριβής υπολογίζεται στις 13.20 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή συν ή πλην 3 ώρες.

Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται πάνω στη γραμμή που σημειώνει το όριο της αβεβαιότητας για την πορεία του αντικειμένου.

Η Ισπανία έκλεισε τμήμα του εναέριου χώρου της για μία ώρα, μέχρι τις 11.30 ώρα Ελλάδας, βάσει της εκτίμησης της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSST), η οποία υπολόγιζε την ώρα συντριβής για νωρίτερα, στις 10.50 ώρα Ελλάδας συν ή πλην 31 λεπτά.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022