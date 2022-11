Στον «αέρα» το πρώτο trailer του Παγκοσμίου Κυπέλλου (vid)

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Το ενακτήριο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 20 Νοεμβρίου, ανάμεσα στους οικοδεσπότες και στο Εκουαδόρ για τον 1ο Όμιλο.

Η FIFA δημοσίευσε την Τρίτη (1/11) το τηλεοπτικό «intro», το οποίο θα προβάλλεται στις αναμετρήσεις της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής του πρώτου χειμερινού Μουντιάλ όλων των εποχών.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022