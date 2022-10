«Σούπερ Μάριο» για το ΝΑΤΟ

Ο νορβηγός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μας έχει πολλές φορές απασχολήσει αρνητικά λόγω της εμφανούς ανοχής του στην τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο η θητεία του στην Ατλαντική Συμμαχία οδεύει προς το τέλος της. Πληροφορίες από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτικές διεργασίες ώστε η ιταλίδα εν αναμονή πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της να προτείνει τον πρώην ευρωπαίο κεντρικό τραπεζίτη και ακόμη πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας Μάριο Ντράγκι για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες παρέθεσε δείπνο στον κ. Ντράγκι στο Παρίσι, μεταδίδοντας ότι θα ασκήσει την επιρροή του στην κυρία Μελόνι.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, καθώς η κυρία Μελόνι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον κ. Ντράγκι, τον συμβουλεύεται, τον χρησιμοποιεί ως δίαυλο με την Κομισιόν και μάλιστα πρόκειται να αναθέσει υπουργικά χαρτοφυλάκια σε δύο στελέχη της ιταλικής κεντρικής τράπεζας. Αλλωστε ο Ντράγκι πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της δυτικής συμμαχίας υπέρ της Ουκρανίας με την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον περασμένο Φεβρουάριο και σύμφωνα με ορισμένες πηγές υπήρξε ο αρχιτέκτονας των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ιδιαιτέρως της δέσμευσης ρωσικών κεφαλαίων στη Δύση. Η είδηση, στον βαθμό που επιβεβαιωθεί, έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Ο Μάριο Ντράγκι έχει στέρεες αντιλήψεις για τα συμβαίνοντα στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η επαφή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σε καλό επίπεδο.

«Να εργαστούμε οι δυο μας για να μειωθεί η ένταση»

Ο Χουλουσί Ακάρ υποδέχθηκε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Αμυνας στο ΝΑΤΟ με ένα χαμόγελο και με καλή διάθεση. Ετσι έσπασε ο πάγος και άνοιξε μετά από πολύ καιρό μια χαραμάδα διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Τη συνάντηση των δύο υπουργών επιδίωξε άλλωστε ο κ. Ακάρ. Με αυτόν τον τρόπο προσπεράστηκε από τα πράγματα και το «Μητσοτάκη γιοκ» του Ταγίπ Ερντογάν. Ο τούρκος υπουργός Αμυνας έσπευσε μάλιστα να ενημερώσει προηγουμένως και τον κ. Στόλτενμπεργκ, γνωστό ως «επιτήδειο ουδέτερο», καθώς ο Πρωθυπουργός όποτε τον συναντά του λέει πως στα ελληνοτουρκικά δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Ισως ο κ. Ακάρ ενημερώνοντας τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να ήθελε να δώσει έναν επίσημο χαρακτήρα στη συνάντηση. «Πρέπει να εργαστούμε οι δυο μας (You and me, όπως λέχθηκε) ώστε να μειωθεί η ένταση» είπε ο ελληνας υπουργός στον Τούρκο. «Αλλά», συνέχισε, «δεν πρέπει να υπάρχουν απειλές ούτε προκλήσεις. Διότι εάν υπάρξουν οι απειλές, τι νόημα έχει η συνεργασία για τα ΜΟΕ μεταξύ στρατιωτικών; Γιατί να κάνουμε τον διάλογο;».

Ο κ. Ακάρ είχε και εξακολουθεί να έχει μια εμμονή με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, κάτι που δεν παρέλειψε να αναφέρει στον κ. Παναγιωτόπουλο. Ο έλληνας υπουργός εξήγησε στον τούρκο ομόλογό του ότι «τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, διότι τα οπλικά συστήματα πρέπει να ανανεωθούν, χωρίς αυτό να υποδηλώνει οποιαδήποτε επιθετική διάθεση. Υποδηλώνει μόνον αποτροπή». Συμφωνήθηκε επίσης ότι τόσο η Αθήνα όσο και η Αγκυρα στις ασκήσεις που θα διεξάγουν το αυτό το διάστημα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές ώστε να μην ξεφύγουν από τα όρια. Υπογραμμίστηκε ακόμα η σημασία διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών και η ανάγκη δημιουργίας κλίματος σταθερότητας στην περιοχή, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας.

Στην εποχή της τσιπούρας

«Θερμό επεισόδιο» δεν θέλει κανείς. Ούτε καν ο Ερντογάν. Κατανοητό. Ενα «ατύχημα» όμως στο Αιγαίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ειδικά στις μέρες που διανύουμε και μέχρι τις εκλογές και τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ακόμα και αν η γραμμή σε Αθήνα και Αγκυρα – προς το παρόν – είναι «ρίξτε τους τόνους». Το κλίμα άλλωστε έχει γίνει τοξικό, και αυτό για να αλλάξει χρειάζεται χρόνο. Σε αυτό το περιβάλλον που ο διάλογος παραμένει στόχος και όχι πραγματικότητα, η κατάσταση ενέχει κινδύνους. Ειδικά τώρα που όπως λέει ένας διπλωμάτης «ξεκινάει η εποχή της τσιπούρας». Και η περιοχή θα έχει αυξημένη κίνηση. Ας πούμε ότι τούρκοι ψαράδες περνούν σε ελληνικά νερά και βρίσκονται αντιμέτωποι με το ελληνικό λιμενικό. Καταγγέλλουν επίθεση και καλούν την τουρκική ακτοφυλακή. Και τα πράγματα δεν αργούν να ξεφύγουν. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι άμαχοι είναι οι τούρκοι ψαράδες…

Τα νέα πρότζεκτ Πιερρακάκη

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης οικουρεί μετά το ατύχημα που είχε στη Νάξο. Θα παραμείνει τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί η «ζημιά» στον αστράγαλό του. Ωστόσο δεν πτοείται. Εχει μετατρέψει το σπίτι του σε υπουργικό γραφείο, δέχεται εκεί επισκέψεις συνεργατών του και «τρέχει» τα ψηφιακά πρότζεκτ. Με πρώτο και καλύτερο αυτό της υγείας και συγκεκριμένα του ατομικού φακέλου υγείας, που θεωρεί και το κρισιμότερο όλων. Ηδη η πρώτη φάση της άυλης ψηφιακής συνταγογράφησης και του My Health app έχει γίνει πράξη και ο καθένας λαμβάνει συνταγές και παραπεμπτικά στη σχετική εφαρμογή στο κινητό του. Το δεύτερο βήμα είναι αυτό της αυτόματης καταγραφής και ενσωμάτωσης στον ατομικό φάκελο υγείας όλων των εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία της χώρας που διαθέτουν ψηφιακές δυνατότητες. Στόχος του είναι η δεύτερη αυτή φάση να ξεκινήσει τον προσεχή Δεκέμβριο. Και η τρίτη, αυτή της ολοκλήρωσης του ατομικού φακέλου, θα προωθηθεί μέσω του πλήθους των έργων που θα προωθηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τον σκοπό αυτόν έχουν δεσμευτεί 350 εκατ. ευρώ. Θα διατεθούν για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες, και μαζί θα επιδοτηθούν οι γιατροί για να αποκτήσουν τις κατάλληλες συσκευές και την εκπαίδευση ώστε να περνούν στον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς τα πάντα, από αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, μέχρι διαγνώσεις, επεμβάσεις, θεραπείες και ανταπόκριση σε αυτές.

Στην ολοκλήρωσή του ο ατομικός φάκελος υγείας θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα συνοδεύει τον καθένα σε όλη του τη ζωή, διευκολύνοντας καθοριστικά την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υγείας. Να σημειώσουμε ότι το όλο έργο του ατομικού ψηφιακού φακέλου υγείας προκάλεσε, πέραν των άλλων, το έντονο ενδιαφέρον της πολυπληθούς επίσημης ιαπωνικής αντιπροσωπείας που την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του.

Με γεμάτη ατζέντα ο Σολτς Ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς έρχεται στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου για διμερείς επαφές. Κατά σύμπτωση, την ίδια ακριβώς ημερομηνία είχε πραγματοποιήσει πέρυσι και η Ανγκελα Μέρκελ στην τελευταία επίσκεψή της στην Αθήνα. Τα θέματα πολλά και διάφορα. Ενεργειακά, ελληνοτουρκικά, εξοπλιστικά, επενδυτικά και άλλα. Ο φάκελος των εκκρεμοτήτων μεγάλος, όπου τελευταίως έχει εισχωρήσει και το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων. Θα ακολουθήσει στις 3 Νοεμβρίου επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Βερολίνο στο πλαίσιο συνάντησης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Να δούμε τι θα μας προκύψει σε τούτους τους τόσο αβέβαιους καιρούς.

Η Βουλή, οι κάλπες και ο «οριζόντιος λαϊκισμός»

Οσοι προσδοκούσαν ότι κάτι ξεχωριστό θα προέκυπτε από τη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή απογοητεύθηκαν. Η αντιπαράθεση μεταξύ των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα εξελίχθηκε κατά τα πρότυπα της Θεσσαλονίκης, όπου οι δύο αρχηγοί παρουσίασαν τα προγράμματα και τις θέσεις τους εν όψει της επερχόμενης προεκλογικής χρονιάς. Καμία έκπληξη λοιπόν. Τα κόμματα οδεύουν προς τις κάλπες. Απλώς συνειδητοποιήσαμε άπαντες ότι η προεκλογική αντιπαράθεση θα είναι σκληρή και δύσκολη, θα μοιάζει με «μητέρα όλων των μαχών». Οπότε προσδεθείτε… Πολύ περισσότερο αν επικρατήσει αυτό που ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποδίδει, πλήρως απογοητευμένος, ως «οριζόντιο λαϊκισμό».

Τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας άρχισαν την ομιλία τους την Παρασκευή, στην Ωρα του Πρωθυπουργού, με αναφορά σε μια μεγάλη απώλεια για όλους τους Ελληνες. Ο θάνατος του ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη (φωτογραφία) ωσάν εκείνη την ώρα στη Βουλή να ένωνε τα δύο αντίπαλα κόμματα, που εξέφρασαν τη λύπη τους προτού οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έρθουν σε οξύτατη αντιπαράθεση για το θέμα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε «πρωταθλητή της ζωής, που της έδωσε νόημα» και ο κ. Τσίπρας είπε φανερά συγκινημένος ότι ο Αλέξανδρος «σήκωσε ψηλά τα ιδανικά της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης». Μπορεί ο Αλέξανδρος να μην πρόλαβε, λόγω του αγώνα που έδινε για τον καρκίνο, να παρουσιάσει μεγάλο πολιτικό έργο, όπως ίσως να ήθελαν μερικοί από τους επαγγελματίες της πολιτικής, αλλά η «διαθήκη» που άφησε σε όλον τον ελληνικό λαό είναι σπουδαιότερη από καθετί άλλο. Οταν στον αποχαιρετιστήριο λόγο του γράφει «και σε αυτή την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ, που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη ή τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό, εγώ έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος. Οχι εκείνοι», δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του.