Turkish President Tayyip Erdogan watches a military exercise near Izmir, Turkey, June 9, 2022. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Στην αποστρατικοποίηση των νησιών και την ανάγκη η Τουρκία να λάβει μέτρα ανάλογα με αυτά που έλαβε στην κρίση των Ιμίων αναφέρεται μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στην τουρκική εφημερίδα Sozcu ο απόστρατος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αϊδινίου Ναΐμ Μπαμπούρογλου. Στη συνέντευξη που έχει τίτλο: «Ο πιο θερμός ελληνικός κίνδυνος: Λέσβος, Σάμος και Αλεξανδρούπολη», σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την κρίση των Ιμίων το 1996 είναι διπλωματία εξαναγκασμού. Η Τουρκία θα πρέπει τώρα να λάβει κάποια παρόμοια μέτρα σε αυτά τα νησιά». Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα αισθάνεται άβολα και είναι αξιολύπητη Όπως ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ο Μπαμπούρογλου: «Η Ελλάδα παραβίασε μονομερώς το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όχι μόνο διατηρώντας στρατεύματα αλλά και μετατρέποντάς τα [σσ. νησιά] σε αποθήκες όπλων. Υπάρχει η Λέσβος, η Σάμος, για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουν αποβιβαστεί τεθωρακισμένα οχήματα που έχουν δωρίσει οι ΗΠΑ. Υπάρχει μια μεραρχία στη Λέσβο, που σημαίνει ότι υπάρχουν 7.500 στρατιώτες. Υπάρχει μια ταξιαρχία στη Σάμο». Κουρτμουλμούς: Να λογικευτεί η Ελλάδα για να μη γίνει Ουκρανία – Αιχμές για ΗΠΑ Ανέφερε δε ότι : «Τα νησιά έχουν εξοπλιστεί από το 1960 και το καθεστώς τους έχει επιδεινωθεί. Αλλά ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, το καθεστώς έχει αρχίσει να επιδεινώνεται ραγδαία». Αυξάνεται η εχθρική στάση της Ελλάδας Ο εξοπλισμός των νησιών κατά τον Μπαπούρογλου, συμβαίνει μπροστά στα μάτια της Τουρκίας και η «η εχθρική στάση της Ελλάδας έχει αυξηθεί με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ». Για να προσθέσει τασσόμενος υπέρ των αντιποίνων και ασκώντας έμμεση κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν ότι «η Τουρκία είχε επί μακρόν μια παραδοσιακή πολιτική! Οι εχθρικές ενέργειες της Ελλάδας θα αντιμετωπίζονταν με αντίποινα. Εκτός από τα 23 νησιά, υπάρχουν 152 νησιά, νησίδες και βράχοι που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες. Τα Ίμια είναι ένα από αυτά! Η Τουρκία τα κληρονόμησε από τους Οθωμανούς. Έδειξαν την ελληνική σημαία, η Τουρκία την κατέβασε αποφασιστικά και ύψωσε την τουρκική σημαία. Στη στρατιωτική βιβλιογραφία αυτό το λέμε 'αντίποινα'. Αυτή είναι η βάση των διεθνών σχέσεων». Οι ΗΠΑ δεν τηρούν τους όρους των συμβάσεων «Οι ΗΠΑ έχουν δωρίσει τεθωρακισμένα επιχειρησιακά οχήματα στην Ελλάδα. Μια χώρα δωρίζει και πωλεί στρατιωτικά οχήματα σε μια άλλη χώρα. Υπάρχουν όροι για τη χρήση τους στις πρόσθετες συμβάσεις. Ειδικά οι όροι χρήσης των δωρηθέντων οχημάτων καθορίζονται από τον δωρητή. Ο δωρητής λέει: 'Δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών'. Οι ΗΠΑ δεν το λένε αυτό… Η απόσταση μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας είναι 5,5 χιλιόμετρα. Οπότε είναι εντός εμβέλειας. Πού αλλού πήγαν αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα; Στο νησί της Σάμου. Το νησί της Σάμου απέχει 1575 μέτρα από το Κουσάντασι. Μπορούν να πυροβολήσουν με τυφέκιο πεζικού. Δεν γνωρίζουν οι ΗΠΑ ότι τα οχήματα που δώρισαν μπορούν να θεωρηθούν πράξη πολέμου; Πώς εξήγησαν οι ΗΠΑ αυτή τη δωρεά; 'Τα οχήματα που δωρίζουμε χρησιμοποιούνται για τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών'. Τι σημαίνει αυτό; Η ανάπτυξη και η αποβίβαση ενός οχήματος που δώρισαν οι ΗΠΑ σε αυτά τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς (Λέσβος, Σάμος, κ.λπ…) και η απειλή που αντιπροσωπεύει για την Τουρκία είναι σύμφωνη με τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας το τι θα πρέπει να γίνει ο Μπαμπούρογλου υποστήριξε: «Θα πείτε: φύγετε από την Αλεξανδρούπολη, τη Σάμο, τη Λέσβο, τα νησιά που εξοπλίσατε. Η Εθνοσυνέλευση θα πάρει μια απόφαση. Θα πει: 'Αυτό είναι πράξη πολέμου'. Θα δοθεί στην Ελλάδα ένας εύλογος χρόνος. Θα γράψει [σσ. η Τουρκία] στον ΟΗΕ, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και θα ανταποδώσει με το ίδιο νόμισμα». Στη συνέντευξη δημοσιεύεται και σχετικός χάρτης με τα νησιά που Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν εξοπλίσει, όπως υποστηρίζεται από την Άγκυρα.