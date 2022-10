Η πυραυλική επίθεση που έπληξε το κέντρο του Κιέβου άφησε πίσω της τουλάχιστον 8 νεκρούς και 24 τραυματίες σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης. Μετά από μήνες η ουκρανική πρωτεύουσα ξαναζεί στον ρυθμό του πολέμου με τους κατοίκους να τρέχουν στα καταφύγια. Η κίνηση της Ρωσίας ερμηνεύεται από πολλούς ως αντίποινα στην επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε ευθέως το Κίεβο.

Για μεγάλο διάστημα οι κάτοικοι του Κιέβου είχαν εξοικειωθεί με τις σειρήνες αεροπορικών επιδρομών, καθώς δεν συνδυαζόταν με πραγματική επίθεση. Τη Δευτέρα, πολλοί είδαν τους χειρότερους φόβους τους να γίνονται πραγματικότητα καθώς πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι εικόνες από ένα από τα πιο πολυσύχναστα πάρκα της πόλης κόβουν την ανάσα.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city's busiest park, usually packed with people and street musicians

Ο ουκρανικός ενημερωτικός ιστότοπος NEXTA δημοσίευσε βίντεο με εικόνες από τους υπόγειους σταθμούς του τρένου και του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια.

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters.

«229η ημέρα πολέμου. 229η ημέρα που προσπαθούν να μας καταστρέψουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης.

Οι σειρήνες δεν θα σταματήσουν να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Υπάρχουν χτυπήματα από πυραύλους. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Σας ζητώ: μην εγκαταλείψετε τα καταφύγια. Φροντίστε τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. Ας κρατηθούμε και ας είμαστε δυνατοί».

Σε καταφύγιο ξενοδοχείου στο Κίεβο βρίσκεται ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς με την ομάδα του μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Ρέιντερς αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter: «Σειρά εκρήξεων στο κέντρο του Κιέβου σήμερα το πρωί. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας, η ομάδα μου και εγώ μεταφερθήκαμε γρήγορα στο καταφύγιο του ξενοδοχείου. Είμαστε ασφαλείς και περιμένουμε ενημερώσεις».

A series of explosions in downtown #Kyiv this morning. Thanks to the quick reaction of the security staff, my team and I were rapidly transferred to the hotel shelter. We are safe and waiting for updates.

