Απίθανο περιστατικό: Θαυμαστής ζήτησε από τον Μέσι να υπογράψει στην πλάτη του

Στιγμές λατρείας για τον Λιονέλ Μέσι στην Αμερική και την Red Bull Arena!

Συγκεκριμένα στο φιλικό της Αργεντινής με την Τζαμάικα, τύπος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και γονάτισε μπροστά στον σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, για να υπογράψει αυτόγραφο στην πλάτη του!

Αμεσα οι σεκιούριτι του γηπέδου επενέβησαν και λίγο έλειψε, να τραυματίσουν τον Λιονέλ Μέσι στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τον φίλαθλο!

Για την ιστορία, ο… εισβολέας «τσίμπησε» το αυτόγραφο από τον ηγέτη της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Αργεντινής!

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Pulga:

Leo Messi is the first Player in History to cause a hattrick of Pitch invaders 🐐 pic.twitter.com/e1bGhzHeE1

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 28, 2022