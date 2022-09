Διαβάστε στο ΒΗΜΑgazino: Ο αειθαλής Χάρισον Φορντ Το θριαμβευτικό «αντίο» του Ρότζερ Φέντερερ «Πικάσο του τένις» κρεμάει τη ρακέτα του δίνοντας την ιδανική αφορμή για μια αναδρομή στη συναρπαστική καριέρα του.

«Ηλπιζα πως αυτή η ημέρα δεν θα ερχόταν ποτέ…» έγραψε ο Ραφαέλ Ναδάλ. «Η καριέρα σου έθεσε το παράδειγμα του τι σημαίνει να επιτύχεις αριστεία και να ηγηθείς με ακεραιότητα και αξιοπρέπεια» δήλωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Και μόνο τα λόγια των αντιπάλων του φτάνουν για να καταδείξουν την αξία του ανδρός, του αθλητή που ονομάζεται Ρότζερ Φέντερερ, του Ελβετού που άλλαξε το παγκόσμιο τένις. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: έχει πετύχει 1.251 νίκες και δεν εγκατέλειψε σε κανένα από τα 1.526 παιχνίδια που έπαιξε στο μονό. Εχει κατακτήσει 20 Grand Slam και παρέμεινε στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες – οι 237 συνεχόμενες –, ενώ στη συλλογή του βρίσκονται επιπλέον και δύο ολυμπιακά μετάλλια. Αλλωστε η βρετανική πρωτεύουσα ανέκαθεν του πήγαινε πολύ, καθώς είναι ο μόνος άνδρας επαγγελματίας τενίστας που έχει κατακτήσει οκτώ φορές το βαρύτιμο τρόπαιο του ιστορικού GrandSlamτου Γουίμπλεντον.

Ο αιώνιος φαραώ

Εκατό χρόνια από την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη ζωή και τα πλούτη του δεν λέει να καταλαγιάσει.

Σε λίγες εβδομάδες συμπληρώνονται 100 χρόνια από μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις όλων των εποχών. Στις αρχές Νοεμβρίου του 1922 ο Χάουαρντ Κάρτερ κέρδισε την αθανασία εντοπίζοντας τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. Ενα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου αμαυρώνει πάντως κάπως την υστεροφημία του, καθώς περιέχει αποδείξεις ότι είχε κρατήσει ορισμένα από τα ευρήματα για τον εαυτό του. «Το φυλαχτό που μου έδειξες είναι αναμφισβήτητα κλεμμένο από τον τάφο του Τουταγχαμών» γράφει το 1934 ο Αλαν Γκάρντινερ, φιλόλογος που βοήθησε στην αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών του αρχαίου μνημείου, σε μια ανέκδοτη μέχρι σήμερα επιστολή που θα δημοσιευθεί ολόκληρη στην προαναφερθείσα επικείμενη έκδοση με τίτλο «Tutankhamun and the Tomb that Changed the World» (Oxford University Press) του αιγυπτιολόγου Μπομπ Μπρίερ.

Φυσικά, η μεγάλη ατραξιόν του κτιρίου θα είναι οι αίθουσες όπου θα εκτεθούν πλήρως για πρώτη φορά όλα τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στον τάφο του Τουταγχαμών – 5.000 αντικείμενα συνολικά.

Ρέππας, Παθανασίου και… Μαίρη επί 3

Το επιτυχημένο συγγραφικό δίδυμο μιλάει στο BHMAgazino για τη νέα κωμική σειρά που ετοιμάζουν για το MEGA, και τις δύο θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζουν σε λίγες ημέρες.

Μετά από πολυετή τηλεοπτική απουσία, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου επέστρεψαν στο MEGA και σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», μία από τις μεγάλες θεατρικές τους επιτυχίες, σημείωσαν θριαμβευτική πορεία και στη μικρή οθόνη την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, 2021-2022, με κριτικούς και κοινό να τη χαρακτηρίζουν ως την κωμωδία όχι μόνο της χρονιάς, αλλά των τελευταίων ετών. Το συγγραφικό δίδυμο δεν θα μας αφήσει παραπονεμένους την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, καθώς από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 21.00 μπαίνουν στη μάχη της prime time με τη νέα τους κωμωδία «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» που θα προβάλλεται από το Μεγάλο Κανάλι.

Στο ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Ελένη Κωνσταντάτου συνομιλεί με το επιτυχημένο δίδυμο για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά, για τη δυναμική επιστροφή της μυθοπλασίας στη μικρή οθόνη και για το διπλό θεατρικό τους «χτύπημα».

Coffee time

Tips, τάσεις και νέες αφίξεις για να ετοιμάζουμε τον αγαπημένο μας καφέ σαν επαγγελματίες μπαρίστας.

Οπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, έτσι και στον καφέ το φθινόπωρο είναι η εποχή της ανανέωσης. Επιπλέον είναι και η εποχή του «anything goes», που μπορούμε δηλαδή να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε. Από ζεστά ροφήματα για τα πρώτα κρύα πρωινά ή τον κλασικό πλέον φρέντο μας για τις ημέρες που ο υδράργυρος δεν λέει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε ακόμη καλοκαίρι, πικάντικες ή δροσερές νότες, ζεστά ή πιο ανάλαφρα αρώματα, dark roasts ή φρουτένιες γεύσεις. Ολα είναι απλώς θέμα γούστου.

Στο ΒHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Ντιάνα Καρτσαγκούλη με τη βοήθεια των ειδικών μας μυεί στα μυστικά του καλού καφέ, παραθέτει συμβουλές, οδηγίες και μυστικά για την παρασκευή ποιοτικού καφέ αξιώσεων στο σπίτι και παρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις και τα ειδικά χαρμάνια που θα ζεστάνουν τον χειμώνα μας.

