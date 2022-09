Ο Πάβελ Παβλικόφσκι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Ένα από τα highlights του φετινού προγράμματος του 45oυ Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας ήταν το masterclass του Πολωνού δημιουργού Πάβελ Παβλικόφσκι το οποίο ακολουθήθηκε από συζήτηση ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τον καλλιτεχνικο διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας Γιάννη Σακαρίδη και την ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, επιμελήτρια του προγράμματος Cinematherapy στο πλαίσιο του οποίου έγινε η εκδήλωση.

Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα» το οποίο ακολούθησε τις δράσεις του φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου με την απονομή των βραβείων.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ταινιοθήκη προβλήθηκαν αποσπάσματα από το πλούσιο έργο του Παβλικόφσκι. Ενα κινηματογραφικό κολάζ που περιελάμβανε δημιουργίες από όλες τις περίδους του, όπως από τα ντοκιμαντέρ του στο BBC στο διάστημα 1990-1995 («From Moscow to Pietushki», «Dostoyevsky’s Travels», «Serbian Epics», «Tripping with Zhirinovsky»), από τη δεύτερη περίοδο των ταινιών μυθοπλασίας στο διάστημα 1998- 2004 («The Stringer», «Το τελευταίο καταφύγιο», «My Summer of Love») και βέβαια από την τελευταία του περίοδο (2011- 2018) με ταινίες όπως η «Ida» (βραβείο Οσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας) και ο «Ψυχρός πόλεμος».

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το τετραήμερο του Φεστιβάλ Δράμας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και sold out προβολές του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.



Να σημειωθεί τέλος ότι το πρόγραμμα Cinematherapy συνδέεται με τον Πάβελ Παβλικόφσκι καθώς ήταν ο ίδιος που το εγκαινίασε με την ταινία του «Ψυχρός πόλεμος» (2018) στη 43η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας το 2020.

Eδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το μάστερκλας-συζήτηση με τον σκηνοθέτη: