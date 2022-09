Την αποχώρησή του από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο ηγέτης των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο 45χρονος Καντίροφ «ήρθε η ώρα του», προσθέτοντας ότι τού αξίζει «ένα επ’ αόριστον διάλειμμα».

«Συνειδητοποίησα ότι κάθομαι σε αυτή τη θέση πολύ καιρό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου», αναφέρει ο Καντίροφ στο βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα το κάνει και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του.

❗️Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave

«We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out,» said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2022