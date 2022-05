Με πόλεμο απειλεί την Πολωνία ο ηγέτης των Τσετσένων

Απειλές για πόλεμο στην Πολωνία έκανε ο στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν και ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.

«Πάρτε πίσω τα όπλα σας» απείλησε σε μήνυμά του στο Telegram.

Σύμφωνα με το BBC, ο Καντίροφ είπε ότι «το θέμα της Ουκρανίας έχει κλείσει» και ότι «ενδιαφέρεται για την Πολωνία». «Μετά την Ουκρανία, αν μας δοθεί η εντολή, σε έξι δευτερόλεπτα θα σας δείξουμε τι είμαστε ικανοί» ανέφερε ο Τσετσένος, ο οποίος όπως είχε γίνει γνωστό, βρίσκεται στην Ουκρανία.

Η Πολωνία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα για να τη βοηθήσει να αμυνθεί κατά της ρωσικής εισβολής.

Η δήλωση του Καντίροφ υπογραμμίζει τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι Πολωνοί αξιωματούχοι ότι η Ρωσία θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαπολύσει επίθεση στη χώρα, μελλοντικά.

Αν και ο ρώσος πρόεδρος δεν έχει δώσει ενδείξεις για τα σχέδια του, ο πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Al Jazeera που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου ότι είναι βέβαιος ότι ο Πούτιν θα ήθελε να επιτεθεί στην Πολωνία, «όχι όμως σύντομα λόγω του ότι είναι απασχολημένος με την Ουκρανία».

Ο Ραμζάν Καντίροφ, που κυβερνά την Τσετσενία με σιδηρά πυγμή, θεωρείται απόλυτα πιστός στο Κρεμλίνο και έχει υπό τις διαταγές του παραστρατιωτική δύναμη γνωστή με την ονομασία «καντιρόφτσι».

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

(with subtitles, including all ‘dons’ for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022