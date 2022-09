«Πανζουρλισμός» με Μαρσέλο – Πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πυροδότησε χθες το βράδυ τη «βόμβα» του αιώνα. Οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν με επίσημη ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής την απόκτηση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, Μαρσέλο.

Ο ποδοσφαιριστής με τις πέντε κατακτήσεις Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο άνθρωπος που έχει σηκώσει τα περισσότερα τρόπαια από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Βασίλισσας θα έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο οποίος πρόλαβε να τον δηλώσει και στη λίστα του Europa League για τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

Μία τεράστια μεταγραφή, όχι μονάχα για την Super League και την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη. Διότι από χθες το βράδυ, ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συζητάει για τη «βόμβα» του Ολυμπιακού, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως.

Από τα αγγλικά, μέχρι τα ισπανικά Μέσα. Και από τα βραζιλιάνικα, μέχρι τα αμερικάνικα. Δεν υπάρχει μεγάλο Μέσο που να μην έγραψε ή να μην αναφέρθηκε στη «βόμβα» του Ολυμπιακού. Η Marca μάλιστα είχε τη μετακίνηση του Μαρσέλο στον Πειραιά στα βασικά της θέματα και μάλιστα στη θέση Νο2!

Το «Goal.com» δημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Η «Daily Mail» το ίδιο, όπως και το «BCC». «ESPN» και «The Washington Post» έγραψαν επίσης, όπως και το βραζιλιάνικο «CNN». Σε κάθε γωνιά του πλανήτη συζητιέται το θέμα του Μαρσέλο και η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Φυσικά, στη μεταγραφή του Μαρσέλο με ξεχωριστές αναρτήσεις αναφέρθηκαν και οι μεγαλύτερες αθλητικές πλατφόρμες τον social media, όπως το «Bleacher Report» και το «433». Ενώ εκτός από ποδοσφαιριστές, στο «μπαμ» της δεκαετιάς στην Super League στάθηκαν και αθλητές εκτός του χώρου, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο EuroBasket με τη φανέλα της Σλοβενίας!

Real Madrid icon Marcelo will join Greek side Olympiacos on a one-year contract with an option for another, per @FabrizioRomano 🔴⚪ pic.twitter.com/UIYF9Gc3xm

— B/R Football (@brfootball) September 2, 2022