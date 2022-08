Στο Κίεβο αναμένεται να φτάσει απόψε η αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) που θα επισκεφθεί τον κατεχόμενο από τους Ρώσους πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην νότια Ουκρανία.

Η ομάδα των ειδικών αναχώρησε από την Βιέννη και θα επιχειρήσει να κατευθυνθεί προς τη γιγαντιαία πυρηνική εγκατάσταση μέσω της ουκρανική πρωτεύουσας.

«Αναμένεται ότι η αποστολή θα αρχίσει να εργάζεται στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τις επόμενες μέρες», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όλεγκ Νικολένκο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, όπου βρίσκονται έξι από τους 15 ουκρανικούς αντιδραστήρες, καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, και βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου στον νότο.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022