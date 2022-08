Να «δέσει» Τούχελ επιθυμεί η Τσέλσι

Ο Τόμας Τούχελ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση της Τσέλσι με σκοπό την ανανέωση του συμβολαίου του κάτι το οποίο αποκάλυψε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιντς για τη Premier League, στην οποία δεν θα μπορεί να παρευρίσκεται καθώς είναι τιμωρημένος για το επεισόδιο με τον Αντόνιο Κόντε.

Ο Γερμανός τεχνικός ανέλαβε τους «Μπλε» το 2021 όταν και διαδέχθηκε τον Φρανκ Λάμπαρντ στην τεχνική ηγεσία της Λονδρέζικης ομάδας και από τότε την οδήγησε στην κατάκτηση ενός Champions League καθώς και δύο φορές στην πρώτη τετράδα του Αγγλικού πρωταθλήματος.

Αυτές του οι επιτυχίες φαίνεται πως έχουν πείσει τους ανθρώπους της Τσέλσι για τις ικανότητες του και έχουν ξεκινήσει ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες και επαφές με τον Τούχελ έτσι ώστε να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Την πληροφορία αυτή έκανε γνωστή ο ίδιος ο προπονητής ο οποίος ανέφερε: «Οι άνθρωποί μου μιλάνε με τους ιδιοκτήτες και φροντίζουν για όλα τα άλλα. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ και πόσο μου αρέσει.

Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι δεδομένης της κατάστασης από την οποία προερχόμαστε και που βρισκόμαστε στη μέση της μεταγραφικής περιόδου, νομίζω ότι είναι το καλύτερο να επικεντρωθώ στην ομάδα μου και στο να είμαι ανταγωνιστικός».

