Παναθηναϊκός: Η UEFA ανυπομονεί για το ντεμπούτο του Σπόραρ

Άπαντες στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στη Σλάβια Πράγας για τον γ’ γύρο των προκριματικών του Conference League. Μεταξύ αυτών και ο νέος επιθετικός του «τριφυλλιού», Άντραζ Σπόραρ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Σλοβένος μάλιστα τράβηξε καi τα βλέμματα των ανθρώπων της UEFA. Συγκεκριμένα στο λογαριασμό του Conference League στο twitter «ανέβηκαν» οι φωτογραφίες απ’ την πρώτη προπόνηση του 28χρονου η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (31/7), με τους διαχειριστές να αναρωτιούνται αν πλησιάζει η ώρα για το ντεμπούτο του, αναφέροντας:

«Η καλοκαιρινή μεταγραφή, Άντραζ Σπόραρ, προπονήθηκε για πρώτη φορά…

Το ντεμπούτο του στο UEFA Conference League θα γίνει σύντομα;».

☘ Summer signing Andraž Šporar training for the first time…

🤔 Debut in the #UECL 🔜?

📸: @paofc_ pic.twitter.com/wPnWcow1Xm

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 1, 2022