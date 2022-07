Είναι επίσημο: Ο Ίνμπομ Χουάνγκ στον Ολυμπιακό

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ίνμπομ Χουάνγκ, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν έρθει σε συμφωνία με το νοτιοκορεάτη μέσο εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο πλέον ολοκληρώθηκε και το τυπικό της υπόθεσης, με τον 26χρονο να έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χουάνγκ είναι στην Ελλάδα εδώ και μερικά 24ωρα, όπου πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο 26χρονος μέσος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη Νταεγιόν Σίτιζεν, όπου έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της, στο ματς με την Πόχανγκ Στιλς, το Μάιο του 2015.

Από εκεί και πέρα, ο Χουάνγκ έφυγε από την πατρίδα του τον Ιανουάριο του 2019 για λογαριασμό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Καναδά και το MLS, όπου παρέμεινε μόλις μιάμιση σεζόν, καθώς η Ρουμπίν Καζάν κατέβαλε το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ και τον πήρε στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από τη Σεούλ, στην οποία είχε πάει λόγω του πολέμου των Ρώσων στην Ουκρανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ίνμπομ Χουάνγκ.

Ο μέσος από τη Νότια Κορέα γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1996 και είναι 34 φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα (έχει πετύχει και τέσσερα γκολ).

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Daejeon Citizen, από την οποία τον Ιανουάριο του 2019 πήρε μεταγραφή στους Vancouver Whitecaps του MLS (94 συμμετοχές, 15 γκολ, 13 ασίστ), ενώ στο μεσοδιάστημα είχε δοθεί δανεικός στην Asan Mugunghwa.

Τον Αύγουστο του 2020 τον αγόρασε η ρωσική Rubin Kazan, με την οποία έκανε 38 συμμετοχές, πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε επτά ασίστ. Τον Απρίλιο του 2022 ο 26χρονος επέστρεψε στη χώρα του για λογαριασμό της Seoul, με την οποία αγωνίστηκε σε δέκα ματς».

