Συρία: Επίθεση στα θυρανοίξια ορθόδοξου ναού

Χτύπημα στα θυρανοίξια Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Ναού της «Αγίας Σοφίας», σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πόλη Σκέλπμια στη Βόρεια Συρία.

Από την επίθεση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννιά τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Η επίθεση πιθανότατα έγινε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη στιγμή που στο βήμα της εκδήλωσης ήταν εκπρόσωποι μουσουλμανικών κοινοτήτων και εικάζεται ότι επρόκειτο για μήνυμα σε αυτούς, λόγω της στήριξής τους στο άνοιγμα μιας Ορθόδοξης εκκλησίας.

Η επίθεση καταγράφηκε σε κάμερα, ενώ οι πιστοί έτρεχαν για να σωθούν.

Today, the land of the #HagiaSophia Church was baptized with the blood of the hero martyr Hisham Elias

What should’ve been a beautiful quiet day turned into a funeral because of #NATO-terrorists.

It’s #Syria‘s fate… Martyr after martyr in an endless path of sacrifice. pic.twitter.com/VSj6MJqQGe

— Ibrahim Muhammad (@IbrahimDSY1) July 24, 2022